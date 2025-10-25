Câmera flagra momento em que motociclista invade pista e sofre grave acidente, no interior de Goiás

Homem foi encaminhado com forte sangramento para unidade de saúde do município

Augusto Araújo - 25 de outubro de 2025

Câmera flagrou momento do acidente. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 31 anos, ficou ferido após um grave acidente registrado na madrugada deste sábado (25), na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, em Posse, cidade no Nordeste de Goiás.

A colisão envolveu uma Honda Biz e uma Toyota Hilux, em frente a uma distribuidora de bebidas do município.

Conforme é possível ver em filmagem de uma câmera de segurança, o motorista da caminhonete trafegava pela via quando foi surpreendido pela motocicleta.

Ela saía de um estacionamento na contramão, bem de frente ao veículo do outro condutor. Quase sem tempo de reação, o motorista da caminhonete ainda tenta desviar, mas colide frontalmente com o motociclista, que cai ao chão.

O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros com forte sangramento e, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi encaminhado ao Hospital Municipal de Posse.

Após chegada da Polícia Militar (PM), o condutor da caminhonete não apresentou sinais de embriaguez e permaneceu no local, colaborando com as equipes de socorro.

Por fim, foi constatado que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e a moto apresentava débitos de documentação, sendo apreendida e encaminhada ao pátio da Polícia Militar.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.

Assista ao momento:

TEM VÍDEO 😰 Câmera flagra momento em que motociclista invade pista e sofre grave acidente, no interior de Goiás Assista: pic.twitter.com/wUUNfm8aDO — Portal 6 (@portal6noticias) October 25, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!