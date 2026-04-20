De repositor de supermercado a sócio-diretor: A trajetória do paraense que mudou a seções de frutas em Goiás e alcançou sucesso internacional
Ideias diferentes na organização de produtos ganharam destaque nas redes sociais e despertaram interesse até de outros países
O que para muitos é apenas uma seção comum de supermercado, para Júnior Fonseca virou uma verdadeira forma de arte.
Aos 29 anos, o empresário paraense, morando em Goiânia há cerca de sete anos, tem chamado atenção pela forma criativa com que organiza hortifrutis, transformando frutas e verduras em esculturas.
Com mais de uma década de experiência no setor, ele ficou conhecido por montar estruturas que simulam cestos suspensos e até “cascatas” de frutas, criando um visual diferenciado que atrai clientes e valoriza os produtos.
Aos 18 anos, Júnior iniciou como repositor em supermercados no Pará, passando por cidades como Parauapebas e Tucuruí.
Com o tempo, ingressou em uma empresa especializada no segmento, onde passou a viajar montando seções em diferentes estabelecimentos, desenvolvendo técnicas e aprimorando o olhar criativo.
Já em Goiás, o trabalho ganhou ainda mais visibilidade, especialmente após a divulgação nas redes sociais.
A repercussão ultrapassou fronteiras e despertou interesse até de pessoas de outros países, como Estados Unidos e Suécia, que entraram em contato para aprender e reproduzir as montagens.
“Teve gente de fora que me chamou para perguntar como fazia. Eu expliquei e eles chegaram a montar lá também”, contou Júnior ao Mais Goiás.
Com o reconhecimento, ele decidiu investir no próprio negócio.
Atualmente, Júnior é sócio e diretor operacional da Fast Frutas, empresa que atua tanto na distribuição quanto na organização de hortifrutis em supermercados.
O empreendimento conta com cerca de 12 colaboradores e atende cidades de Goiás e Mato Grosso.
Para ele, o setor ainda é subestimado, mas pode oferecer grandes oportunidades.
“Muita gente fala que supermercado não dá futuro, mas eu sou prova de que dá. Eu corri atrás, busquei conhecimento e hoje vivo disso”, afirmou.
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