Família faz descoberta chocante após jovem “dar à luz”: “Nenhum de vocês merecia”

Desejo de aceitação social e atenção digital pode levar a ações extremas

Magno Oliver - 25 de outubro de 2025

(Foto: Redes Sociais)

Em uma história que mistura incredulidade e curiosidade, a jovem escocesa Kira Cousins, de 22 anos, levou familiares e amigos a acreditar em um evento que parecia natural e esperado: o nascimento de seu bebê.

No entanto, a revelação final transformou uma narrativa de alegria em um episódio de surpresa e constrangimento. Segundo o site Daily Record, a farsa só veio à tona quando a própria mãe de Kira descobriu a verdade dentro do quarto da filha.

Desde o início da suposta gestação, Kira se empenhou em tornar o conto convincente. Com direito a fotos de ultrassonografia, chá revelação e até imagens de um bebê “chutando” dentro da barriga, a jovem convenceu todos à sua volta de que estava esperando Bonnie-Leigh Joyce.

Ela chegou a utilizar uma prótese para simular a barriga de grávida e, segundo relatos publicados no site local, cuidou de cada detalhe para tornar a mentira crível.

No dia 10 de outubro, Kira anunciou o nascimento da criança e, como em uma cerimônia tradicional, recebeu presentes de familiares e amigos, incluindo carrinho de bebê e cadeirinha para carro.

A ilusão, porém, não resistiu ao olhar atento de sua mãe, que encontrou o que realmente havia por trás do mistério: um bebê reborn, uma boneca realista que simula um recém-nascido.

Conforme relatado pelo Daily Record, a mãe da jovem chegou a comunicar ao pai do bebê fictício que “seu filho havia morrido”, dramatizando ainda mais a situação.

Confrontada, Kira decidiu assumir a farsa publicamente. Em postagem nas redes sociais, ela explicou que havia falsificado exames, mensagens e até o parto, tratando a boneca como se fosse um bebê de verdade.

“Eu estraguei tudo e magoei muita gente”, disse a jovem, acrescentando: “Nenhum de vocês merecia ser enganado daquele jeito.

Todos que vieram à revelação do sexo do meu filho, todas as pessoas que me deram presentes ou me apoiaram… eu magoei muita gente”, segundo informações do site local.

O caso desperta reflexões sobre a influência das redes sociais na construção de narrativas pessoais e a facilidade com que aparências podem enganar.

Mais do que uma história inusitada, revela como expectativas, emoções e confiança podem ser manipuladas mesmo em círculos próximos, transformando a percepção do que é real e do que é encenação.

Para especialistas em comportamento, episódios como o de Kira ilustram como o desejo de aceitação social e atenção digital pode levar a ações extremas, lembrando que, na era da informação instantânea, a linha entre realidade e ficção pode se tornar surpreendentemente tênue, segundo análises do Daily Record.

