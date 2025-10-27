Filmagem mostra momento de grave acidente que tirou vida de homem em Goiânia; motorista estava embriagado

Vítima veio a óbito no hospital após engavetamento envolvendo 8 veículos

Davi Galvão - 27 de outubro de 2025

Acidente envolveu oito veículos e resultou na morte de um motorista. (Foto: Reprodução)

Filmagens de câmeras de segurança registraram o exato instante em que uma caminhonete, em alta velocidade, provoca o trágico acidente que envolveu seis carros e duas motos, no Jardim América, na tarde deste domingo (26). Uma das vítimas morreu e diversas ficaram feridas.

Nas imagens, é possível ver quando os automóveis e as motocicletas parem em frente a um sinal vermelho. Momentos depois, a caminhonete Chevrolet S10 não respeita a sinalização ou a fila de carros, batendo violentamente nos veículos.

Uma filmagem, feita por populares, mostra o caos que seguiu após a colisão, com diversos policiais e bombeiros controlando o local do acidente.

O motorista do primeiro carro atingido, um Kia Picanto, não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado no hospital. Ele foi identificado como Alexandre Oliveira de Macedo, de 56 anos.

O motorista da S10, responsável pelo acidente, foi conduzido ao Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado a embriaguez.

Denúncias sérias

Além disso, ele teria se envolvido em outro acidente com um motociclista antes do engavetamento, tendo tentado fugir sem prestar socorro.

A situação ainda se mostrou mais crítica após a acompanhante do motorista embriagado afirmar que estava sendo mantida em cárcere privado pelo companheiro.

Mais informações sobre o caso serão divulgadas ao longo da manhã pela Polícia Civil (PC).

IMPRESSIONANTE 🚑 Filmagem mostra momento de grave acidente que tirou vida de homem em Goiânia; motorista estava embriagado Leia: pic.twitter.com/MIrjRMPIYV — Portal 6 (@portal6noticias) October 27, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!