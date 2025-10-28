Vini Jr. e Virginia Fonseca estão namorando e fazem publicação para anunciar

Jogador do Real Madrid publicou primeiro post oficial com a influenciadora, em cenário romântico

Folhapress - 28 de outubro de 2025

Virginia e Vinícius Júnior assumiram namoro nas redes sociais. (Foto: Reprodução/Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Depois de semanas de rumores e flagras discretos, Vini Jr. e Virginia Fonseca resolveram colocar um ponto final nas especulações e assumiram publicamente o relacionamento.

O jogador do Real Madrid publicou nesta terça-feira (28) o primeiro post oficial com a influenciadora, em um clima de cenário romântico.

Na sequência de fotos, os dois aparecem abraçados em um quarto decorado com pétalas de rosas vermelhas, balões prateados formando a palavra “love” e joias sobre a cama. Virginia surge sorridente ao lado do jogador, que legendou o post apenas com um coração e a palavra que, eles fazem questão de ressaltar, simbolizaria o momento: “Love”.

A publicação oficializa o que os fãs já desconfiavam. Horas antes, Tainá Castro, amiga do casal, havia publicado uma imagem dos dois lado a lado em um jatinho particular rumo a Madri, acompanhados por Duda Freire, melhor amiga de Virginia e Éder Militão. O clique rapidamente viralizou, marcando a primeira aparição pública dos dois sem esconder o rosto.

O casal ganhou força após o término de Virginia com o cantor Zé Felipe, pai de suas duas filhas. Desde então, os boatos sobre a aproximação com Vini Jr. se intensificaram, especialmente depois que os dois foram vistos em eventos e viagens semelhantes.

Apesar do clima de romance, o casal enfrentou turbulências recentes. Em setembro, a influenciadora Day Magalhães divulgou prints de supostas conversas com o jogador, o que gerou crise na relação e uma breve separação. No entanto, o atleta fez um pedido público de desculpas, e Virginia decidiu dar uma nova chance ao relacionamento.

Agora, com o post apaixonado, os dois deixam claro que estão vivendo uma nova fase. Com mais de 45 milhões de seguidores nas redes, Virginia e Vini Jr. formam um dos casais mais comentados do momento -e os fãs já tratam o post como o “marco oficial” desse novo capítulo.