Filhos mandaram matar fazendeiro bilionário em Goiás, diz Polícia Civil; 6 envolvidos foram presos

Advogado da vítima também estava presente no momento do crime e foi alvo de disparos, mas sobreviveu ao ataque

Davi Galvão - 29 de outubro de 2025

Crime ocorreu em novembro de 2023. Seis suspeitos de envolvimento foram presos. (Foto: Reprodução/ PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deflagrou, na manhã desta quarta-feira (29), a Operação Testamento para prender seis pessoas suspeitas de envolvimento no assassinato de um idoso de 83 anos e na tentativa de homicídio do advogado que o acompanhava, de 41.

O crime ocorreu na noite de 28 de novembro de 2023, por volta das 22h20, em uma propriedade rural da vítima, às margens da GO-206, em Quirinópolis.

De acordo com a investigação, dois homens abordaram a caminhonete em que estavam o idoso e o advogado. Um dos criminosos atirou no rosto da vítima, que morreu na hora, e disparou duas vezes contra o advogado, que sobreviveu após ser socorrido.

As investigações apontaram que o homicídio foi executado por um afilhado do idoso, com o apoio dos pais dele — funcionários da fazenda —, mas teria sido planejado pelos próprios filhos da vítima, em parceria com um corretor de imóveis.

O grupo pretendia obter ganhos milionários com a negociação do patrimônio do idoso, avaliado em cerca de R$ 1 bilhão.

O crime teria sido motivado pelo fato de que o fazendeiro estava transferindo seus bens para uma holding, o que retiraria os filhos da linha sucessória.

A assinatura do testamento que confirmava essa decisão estava marcada para o dia seguinte ao assassinato, em 29 de novembro de 2023. A morte também teria servido para quitar dívidas dos caseiros com o patrão.

Até o momento, seis pessoas foram presas e cinco armas de fogo apreendidas — quatro delas do mesmo calibre usado no crime.

As buscas seguem em andamento nos endereços determinados pela Justiça, localizados em Ribeirão Preto, São Joaquim da Barra, Barretos e São Paulo (SP), além de Goiânia, Quirinópolis, Cachoeira Alta, Caçu, Pires do Rio e Itarumã (GO).

A ação foi conduzida pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Rio Verde, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, e também cumpriu 14 mandados de busca e apreensão.

