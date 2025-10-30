Festival Bar em Bar 2025 vai contar com 5 bares de Anápolis; veja quais
Evento vai até o dia 16 de novembro, e ocorre também nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde
Aos amantes de um bom bar, que combina porções caprichosas com a tradicional cerveja gelada, a 19ª edição do Festival Bar em Bar acaba de chegar com vários sabores e mais de 50 estabelecimentos participantes em Goiás. Em Anápolis, 5 restaurantes toparam o desafio e já começam os atendimentos nesta quinta-feira (30).
O evento vai até o dia 16 de novembro, e ocorre também nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, com preços promocionais e petiscos exclusivos, criados especialmente para a ocasião.
Organizado pela Abrasel-GO e pelo Sindibares, contando também com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO, o festival traz o tema “A cidade inteira cabe no bar” e pretende valorizar a diversidade gastronômica e o potencial dos bares como pontos de lazer e interação.
Em Anápolis, os participantes desta edição são:
Julieta Gastrobar
Coco Bambu
Hipper Pizza Bar
Costela de Vaca Bar e Restaurante
Marolo Cozinha Afetiva
Confira os bares participantes nas demais cidades:
• Bière Du Parc
• Boteco Posto 15
• Boteco Rainha
• Boteco Raiz
• Boteco Raiz Perimetral
• Botequim Do Comandante
• Brauhaus Restobier
• Cantinho Frio Bar e Restaurante
• Carne De Sol 1008 Unid 1
• Carne De Sol 1008 Unid 2
• Cateretê Bar e Restaurante
• Celsin & Cia
• Cervejaria Dias
• Cervejaria Mangueiras
• Coco Bambu Goiânia
• Coco Bambu Passeio das Águas
• Costelaria Rocha
• Dona Bita Cozinha Contemporânea
• El Argentino
• El Argentino Bueno
• El Argentino Lozandes
• Madá Bar
• Manda Picanha – Passeio das Águas
• Manda Picanha
• Officina Cervejaria
• Padrim Restaurante
• Petra Bar
• Piry Cozinha Nordestina
• Pop Coffee
• Rancho 55 Buteco Raiz
• Resenha Restaurante e Bar
• Samura Comida Japonesa
• Simbora Restaurante 24h – Urias
• Tatu Bola Goiânia
• Tela Quente Bar e Restaurante
• Thiosti Restaurante e Chopperia
• Tribos do Espeto
• Viracopos
• Ziquinha Carne de Sol
Aparecida de Goiânia
- Rancho Payol
- Sagrado Gastrobar
Rio Verde
- Finnegans Gastronomia
- Manda Picanha
- Nerole Steak House
- O Santo Desconfia
