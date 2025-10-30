Festival Bar em Bar 2025 vai contar com 5 bares de Anápolis; veja quais

Evento vai até o dia 16 de novembro, e ocorre também nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde

Samuel Leão Samuel Leão -
Todo brasileiro que gosta de tomar cerveja precisa saber disso
Imagem ilustrativa de cerveja. (Foto: Reprodução/Pexels)

Aos amantes de um bom bar, que combina porções caprichosas com a tradicional cerveja gelada, a 19ª edição do Festival Bar em Bar acaba de chegar com vários sabores e mais de 50 estabelecimentos participantes em Goiás. Em Anápolis, 5 restaurantes toparam o desafio e já começam os atendimentos nesta quinta-feira (30).

O evento vai até o dia 16 de novembro, e ocorre também nas cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia e Rio Verde, com preços promocionais e petiscos exclusivos, criados especialmente para a ocasião.

Organizado pela Abrasel-GO e pelo Sindibares, contando também com o apoio do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-GO, o festival traz o tema “A cidade inteira cabe no bar” e pretende valorizar a diversidade gastronômica e o potencial dos bares como pontos de lazer e interação.

Publicidade
Leia também

Em Anápolis, os participantes desta edição são:

Julieta Gastrobar

Julieta Gastrobar, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Coco Bambu

coco bambu anápolis

Unidade do Coco Bambu em Anápolis. (Foto: Claudiomir Gonçalves/Anápolis na Rede)

Hipper Pizza Bar

Hipper Pizza, em Anápolis. (Foto: Contexto)

Costela de Vaca Bar e Restaurante

Restaurante Costela de Vaca, em Anápolis. (Foto: Tripadvisor)

Marolo Cozinha Afetiva

Marolo Cozinha Afetiva, em Anápolis. (Foto: Prof. Leonardo Ribeiro)

Confira os bares participantes nas demais cidades:

Goiânia

• Bière Du Parc
• Boteco Posto 15
• Boteco Rainha
• Boteco Raiz
• Boteco Raiz Perimetral
• Botequim Do Comandante
• Brauhaus Restobier
• Cantinho Frio Bar e Restaurante
• Carne De Sol 1008 Unid 1
• Carne De Sol 1008 Unid 2
• Cateretê Bar e Restaurante
• Celsin & Cia
• Cervejaria Dias
• Cervejaria Mangueiras
• Coco Bambu Goiânia
• Coco Bambu Passeio das Águas
• Costelaria Rocha
• Dona Bita Cozinha Contemporânea
• El Argentino
• El Argentino Bueno
• El Argentino Lozandes
• Madá Bar
• Manda Picanha – Passeio das Águas
• Manda Picanha
• Officina Cervejaria
• Padrim Restaurante
• Petra Bar
• Piry Cozinha Nordestina
• Pop Coffee
• Rancho 55 Buteco Raiz
• Resenha Restaurante e Bar
• Samura Comida Japonesa
• Simbora Restaurante 24h – Urias
• Tatu Bola Goiânia
• Tela Quente Bar e Restaurante
• Thiosti Restaurante e Chopperia
• Tribos do Espeto
• Viracopos
• Ziquinha Carne de Sol

Aparecida de Goiânia

  • Rancho Payol
  • Sagrado Gastrobar

Rio Verde

  • Finnegans Gastronomia
  • Manda Picanha
  • Nerole Steak House
  • O Santo Desconfia

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Samuel Leão

Samuel Leão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás, com passagens por veículos como Tribuna do Planalto e Diário do Estado. É mestrando em Territórios e Expressões Culturais no Cerrado pela Universidade Estadual de Goiás. Passou pela coluna Rápidas. Atualmente, é repórter especial do Portal 6.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias