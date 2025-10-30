Funcionária da Geração Z é demitida em 72 horas após conseguir emprego e conta o motivo

Três dias bastaram para transformar um sonho de carreira em alerta sobre respeito e limites sobre o autocuidado

Magno Oliver - 30 de outubro de 2025

Demissão por justa causa de funcionário com Burnout foi revertida pela Justiça. (Foto: Agência Brasil)

72 horas. Esse foi o tempo que uma jovem da Geração Z precisou para perceber que nem todo emprego vale o preço da saúde mental.

Após ser demitida apenas 72 horas depois de começar em um novo cargo, ela transformou o episódio em um alerta sobre respeito e limites no ambiente corporativo.

A profissional havia sido contratada por um spa médico nos Estados Unidos da América (EUA) para atuar como diretora de marketing digital.

Mesmo após ler avaliações negativas sobre a empresa, decidiu apostar na oportunidade. Mas logo percebeu o clima tóxico: cobranças excessivas, falta de diálogo e desrespeito às pausas básicas de descanso.

O ponto de ruptura aconteceu quando ela pediu alguns minutos para respirar durante uma discussão com a chefe. O pedido foi negado e, em seguida, ela recebeu a carta de demissão. “Nenhum emprego vale minha sanidade”, contou depois, ao refletir sobre a experiência.

A decisão inesperada acabou se tornando libertadora. Em vez de enxergar o episódio como fracasso, ela entendeu que preservar o bem-estar é uma forma de sucesso. Pouco tempo depois, conseguiu um novo trabalho remoto na área que atua e retomou a confiança profissional.

Uma pesquisa da consultoria ManpowerGroup mostra que 47% dos profissionais nascidos entre 1995 e 2010 pensam em pedir demissão nos próximos seis meses, enquanto 34% acreditam que podem ser desligados, o que revela um cenário de insatisfação e alta rotatividade.

Segundo um levantamento da empresa de benefícios Caju, 55% dos jovens da geração Z afirmam que deixariam o emprego caso o trabalho começasse a interferir na vida pessoal.

Especialistas afirmam que histórias como essa refletem o novo perfil da Geração Z no mercado: profissionais que priorizam propósito, equilíbrio e saúde mental em vez de estabilidade a qualquer custo. Uma mudança de mentalidade que está redesenhando o que significa “ter sucesso” no mundo do trabalho.

