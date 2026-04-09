As 4 melhores carnes para bife, segundo açougueiros e nutricionistas

Cortes ideais combinam maciez, pouca fibra e gordura na medida certa para garantir sabor e suculência

Gabriel Yuri Souto - 09 de abril de 2026

(Foto: Divulgação/Secom Anápolis)

Escolher a carne certa é o primeiro passo para preparar um bife macio e suculento. Segundo açougueiros e especialistas em nutrição, alguns cortes se destacam porque possuem fibras mais curtas e boa distribuição de gordura, o que facilita o preparo e melhora o sabor.

Além disso, cortes vindos de partes menos utilizadas do boi tendem a ser mais macios, o que faz toda a diferença no resultado final.

1. Filé mignon: o mais macio de todos

O filé mignon é considerado o corte mais macio para bife.

Isso acontece porque ele vem de uma região pouco exercitada do animal, o que resulta em fibras extremamente suaves e baixo teor de gordura.

Além disso, possui sabor mais delicado, ideal para quem prefere carnes leves.

2. Contrafilé: equilíbrio entre sabor e suculência

O contrafilé aparece como uma das melhores escolhas.

Ele possui uma camada de gordura lateral que ajuda a manter o bife suculento durante o preparo.

Por isso, entrega um sabor mais marcante sem perder a maciez.

3. Alcatra (miolo): versatilidade no dia a dia

O miolo da alcatra é bastante indicado para bifes.

Esse corte apresenta fibras curtas, boa maciez e menos gordura, o que garante equilíbrio entre sabor e leveza.

Além disso, é uma opção versátil e fácil de encontrar.

4. Coxão mole: opção acessível e macia

O coxão mole também se destaca entre os melhores cortes.

Ele possui textura macia e preparo rápido, sendo ideal para o dia a dia.

Por isso, é uma alternativa com bom custo-benefício.

Por que esses cortes são os mais indicados

Esses cortes têm características em comum:

fibras mais curtas

menor rigidez

boa distribuição de gordura

preparo mais rápido

Além disso, carnes com essas características ficam mais macias e suculentas na frigideira.

Dica para acertar no preparo

Além da escolha do corte, o preparo influencia diretamente no resultado.

Por isso:

corte a carne contra as fibras

evite fritar por tempo excessivo

utilize fogo alto para selar

Assim, você preserva os sucos naturais e melhora a textura.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!