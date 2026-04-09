As 4 melhores carnes para bife, segundo açougueiros e nutricionistas
Cortes ideais combinam maciez, pouca fibra e gordura na medida certa para garantir sabor e suculência
Escolher a carne certa é o primeiro passo para preparar um bife macio e suculento. Segundo açougueiros e especialistas em nutrição, alguns cortes se destacam porque possuem fibras mais curtas e boa distribuição de gordura, o que facilita o preparo e melhora o sabor.
Além disso, cortes vindos de partes menos utilizadas do boi tendem a ser mais macios, o que faz toda a diferença no resultado final.
1. Filé mignon: o mais macio de todos
O filé mignon é considerado o corte mais macio para bife.
Isso acontece porque ele vem de uma região pouco exercitada do animal, o que resulta em fibras extremamente suaves e baixo teor de gordura.
Além disso, possui sabor mais delicado, ideal para quem prefere carnes leves.
2. Contrafilé: equilíbrio entre sabor e suculência
O contrafilé aparece como uma das melhores escolhas.
Ele possui uma camada de gordura lateral que ajuda a manter o bife suculento durante o preparo.
Por isso, entrega um sabor mais marcante sem perder a maciez.
3. Alcatra (miolo): versatilidade no dia a dia
O miolo da alcatra é bastante indicado para bifes.
Esse corte apresenta fibras curtas, boa maciez e menos gordura, o que garante equilíbrio entre sabor e leveza.
Além disso, é uma opção versátil e fácil de encontrar.
4. Coxão mole: opção acessível e macia
O coxão mole também se destaca entre os melhores cortes.
Ele possui textura macia e preparo rápido, sendo ideal para o dia a dia.
Por isso, é uma alternativa com bom custo-benefício.
Por que esses cortes são os mais indicados
Esses cortes têm características em comum:
- fibras mais curtas
- menor rigidez
- boa distribuição de gordura
- preparo mais rápido
Além disso, carnes com essas características ficam mais macias e suculentas na frigideira.
Dica para acertar no preparo
Além da escolha do corte, o preparo influencia diretamente no resultado.
Por isso:
- corte a carne contra as fibras
- evite fritar por tempo excessivo
- utilize fogo alto para selar
Assim, você preserva os sucos naturais e melhora a textura.
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