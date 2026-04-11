Conheça a única cidade do Brasil dentro de uma caldeira vulcânica com 30 km de diâmetro e águas termais que atraem aposentados em busca de descanso de todo o país

Município une geologia rara, águas termais e clima ameno em um cenário que atrai moradores e turistas ao sul de Minas Gerais

Gabriel Dias - 11 de abril de 2026

Cidade mineira virou escolha frequente de quem quer viajar com calma, conforto e uma rotina mais leve (Foto: Divulgação)

No sul de Minas Gerais, uma cidade chama a atenção por unir ciência, história e bem-estar em um mesmo cenário.

Cercada por montanhas, o destino guarda uma formação geológica rara no Brasil e um estilo de vida que atrai moradores de várias regiões.

Poços de Caldas está localizada dentro de uma caldeira vulcânica formada há milhões de anos, com cerca de 30 km de diâmetro.

É dessa estrutura que surgem as famosas águas termais da cidade, conhecidas pelas altas temperaturas e propriedades minerais.

Formação geológica torna a cidade única no país

A origem da região remonta ao período Cretáceo, quando atividades vulcânicas deram forma ao relevo atual.

Com o passar do tempo, o centro da estrutura colapsou, criando o planalto onde a cidade se desenvolveu.

Hoje, o que se observa não é um vulcão ativo, mas sim uma formação geológica extinta, considerada segura.

Esse cenário também favoreceu o surgimento de riquezas minerais e solos férteis, além de paisagens marcantes que reforçam o apelo turístico.

Águas termais e clima ameno impulsionam qualidade de vida

As águas sulfurosas, que podem chegar a cerca de 45 °C, são utilizadas há séculos para fins terapêuticos e seguem como um dos principais atrativos locais.

Complexos como as Thermas Antônio Carlos mantêm essa tradição viva, oferecendo banhos e tratamentos.

Além disso, a cidade reúne cerca de 170 mil habitantes, conta com universidades, boa infraestrutura e um clima de montanha, com temperaturas mais amenas ao longo do ano.

Esse conjunto de fatores faz com que Poços de Caldas seja vista como uma opção atrativa para quem busca tranquilidade sem abrir mão de serviços essenciais, especialmente entre aposentados e famílias que deixam grandes centros urbanos.

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