Idosos com 60 anos ou mais têm direito a benefício importante em 2026; veja se você tem direito

Documento garante gratuidade ou desconto em determinadas viagens para idosos que cumprem critérios exigidos

Gustavo de Souza - 11 de abril de 2026

(Foto: Arquivo/Agência Brasil/Marcelo Camargo)

Completar 60 anos no Brasil significa entrar em uma faixa etária protegida por uma série de garantias legais que vão muito além de um único documento. Em 2026, pessoas idosas seguem amparadas por direitos que incluem prioridade no atendimento, descontos em eventos culturais, vagas reservadas em estacionamentos e proteção especial nas áreas de saúde e assistência social.

O Estatuto da Pessoa Idosa assegura atendimento preferencial em órgãos públicos e privados prestadores de serviço, além de atenção integral à saúde pelo SUS. A legislação também determina reserva de 5% das vagas em estacionamentos públicos e privados, em posição que favoreça a comodidade desse público.

Outro direito bastante presente no dia a dia é a meia-entrada. A lei prevê desconto de pelo menos 50% nos ingressos para atividades artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com acesso preferencial aos locais dos eventos.

No trânsito, a credencial de estacionamento para idoso também passou a ser emitida em formato digital nos canais oficiais do governo. O documento facilita o uso das vagas especiais e, no caso das pessoas idosas, passou a ter caráter vitalício.

Há ainda direitos ligados à renda e à proteção social. Um deles é o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que garante um salário mínimo mensal à pessoa idosa com 65 anos ou mais em situação de baixa renda, independentemente de contribuição ao INSS. Trata-se de um direito próprio da assistência social, com regras específicas.

Já a Carteira da Pessoa Idosa entra nesse conjunto como mais uma garantia relevante. Ela é destinada a pessoas com 60 anos ou mais, inscritas no CadÚnico e com renda individual de até dois salários mínimos, permitindo acesso à gratuidade ou desconto em viagens interestaduais.

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