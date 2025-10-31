Professor agride aluno de 11 anos dentro de sala de aula, em Goiás

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque ao estudante

Davi Galvão Davi Galvão -
Caso aconteceu na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani. (Foto: Reprodução) professor
Caso aconteceu na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um aluno, de 11 anos, foi agredido com diversos tapas pelo próprio professor, na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani, em Quirinópolis.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor tropeça em uma mochila e, irritado, desfere tapas violentos contra uma carteira e, em seguida, contra a criança.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (29) e a Polícia Militar (PM) compareceu ao local logo após ser acionada pela própria administração da escola.

Publicidade
Leia também

A gestora e o comandante da unidade afirmaram que os tapas vieram de forma inesperada e sem motivo aparente.

O estudante recebeu atendimento imediato e ficou sob os cuidados do pai e de uma conselheira tutelar, que o acompanharam para as providências legais junto à Polícia Civil (PC).

Ao G1, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informou que o professor estava em estágio probatório e foi afastado preventivamente. Um processo administrativo interno também foi aberto para apurar o caso.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informa que, diante do ocorrido na manhã da última quarta-feira (29), envolvendo um professor e um aluno de uma escola Militarizada da rede municipal de ensino.

De imediato foram adotadas todas as medidas administrativas cabíveis. O profissional, que se encontra em estágio probatório, foi afastado preventivamente de suas funções.

O Conselho Tutelar e as autoridades competentes, foram acionados, pela unidade escolar e um processo administrativo interno foi aberto afim de ser instaurado, a Policia Civil também segue apuração os fatos.

A Secretaria de educação e a Administração municipal reafirma que repudia qualquer forma de violência ou desrespeito no ambiente escolar ou em qual outro órgão público e reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente educacional construtivo e seguro para nossos alunos.

 

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias