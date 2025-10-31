Professor agride aluno de 11 anos dentro de sala de aula, em Goiás

Câmeras de segurança registraram o momento do ataque ao estudante

Davi Galvão - 31 de outubro de 2025

Caso aconteceu na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um aluno, de 11 anos, foi agredido com diversos tapas pelo próprio professor, na Escola Municipal Militarizada Professor Zelsani, em Quirinópolis.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o agressor tropeça em uma mochila e, irritado, desfere tapas violentos contra uma carteira e, em seguida, contra a criança.

O caso aconteceu nesta quarta-feira (29) e a Polícia Militar (PM) compareceu ao local logo após ser acionada pela própria administração da escola.

A gestora e o comandante da unidade afirmaram que os tapas vieram de forma inesperada e sem motivo aparente.

O estudante recebeu atendimento imediato e ficou sob os cuidados do pai e de uma conselheira tutelar, que o acompanharam para as providências legais junto à Polícia Civil (PC).

Ao G1, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informou que o professor estava em estágio probatório e foi afastado preventivamente. Um processo administrativo interno também foi aberto para apurar o caso.

Confira a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Quirinópolis informa que, diante do ocorrido na manhã da última quarta-feira (29), envolvendo um professor e um aluno de uma escola Militarizada da rede municipal de ensino. De imediato foram adotadas todas as medidas administrativas cabíveis. O profissional, que se encontra em estágio probatório, foi afastado preventivamente de suas funções. O Conselho Tutelar e as autoridades competentes, foram acionados, pela unidade escolar e um processo administrativo interno foi aberto afim de ser instaurado, a Policia Civil também segue apuração os fatos. A Secretaria de educação e a Administração municipal reafirma que repudia qualquer forma de violência ou desrespeito no ambiente escolar ou em qual outro órgão público e reforça seu compromisso com a promoção de um ambiente educacional construtivo e seguro para nossos alunos.

CASO SÉRIO 📹 Professor agride aluno de 11 anos dentro de sala de aula, em Goiás Leia: pic.twitter.com/ydGvHHyCWT — Portal 6 (@portal6noticias) October 31, 2025

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!