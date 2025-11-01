Identificada adolescente que morreu após ser atropelada por carro em Anápolis

Vítima, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres na Avenida Fernando Costa

Da Redação Da Redação -
Identificada adolescente que morreu após ser atropelada por carro em Anápolis
Lyndsan Lohan Amorim Franca, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres. (Foto: Reprodução)

Foi identificada a adolescente que morreu após ser atropelada por um carro na Vila Jaiara, em Anápolis, no começo da tarde deste sábado (1º).

Lyndsan Lohan Amorim Franca, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres na Avenida Fernando Costa.

Uma testemunha afirmou que a menor de idade teria feito a travessia correndo, surgindo de repente diante do carro, sem dar possibilidades para a motorista conseguir desviar.

Publicidade
Leia também

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros compareceram ao local, encontrando a adolescente inconsciente e com forte sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas pôde apenas constatar o óbito da adolescente.

A motorista do carro não sofreu ferimentos graves e também foi assistida no local

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!

Da Redação

Da Redação

A Redação do Portal 6 é formada por jornalistas e colaboradores comprometidos com a informação de qualidade, cobertura em tempo real e o que realmente importa para o leitor. Aqui você encontra reportagens exclusivas, análises, notícias de utilidade pública e os bastidores dos principais acontecimentos.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

Publicidade
+ Notícias