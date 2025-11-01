Identificada adolescente que morreu após ser atropelada por carro em Anápolis

Vítima, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres na Avenida Fernando Costa

Da Redação - 01 de novembro de 2025

Lyndsan Lohan Amorim Franca, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres. (Foto: Reprodução)

Foi identificada a adolescente que morreu após ser atropelada por um carro na Vila Jaiara, em Anápolis, no começo da tarde deste sábado (1º).

Lyndsan Lohan Amorim Franca, de 17 anos, foi atingida enquanto tentava atravessar uma faixa de pedestres na Avenida Fernando Costa.

Uma testemunha afirmou que a menor de idade teria feito a travessia correndo, surgindo de repente diante do carro, sem dar possibilidades para a motorista conseguir desviar.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros compareceram ao local, encontrando a adolescente inconsciente e com forte sangramento.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado, mas pôde apenas constatar o óbito da adolescente.

A motorista do carro não sofreu ferimentos graves e também foi assistida no local

As circunstâncias do atropelamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

