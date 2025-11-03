11 pessoas ficam em estado grave após acidente de ônibus em Iporá, incluindo criança e mulher com traumatismo craniano

Três mulheres já tiveram o óbito confirmado no local; fatalidade ocorreu após motorista tentar desviar de uma árvore caída

03 de novembro de 2025

Ônibus tombou em grave acidente na GO-060. (Foto: Reprodução)

Ao total, 35 pessoas ficaram feridas no grave acidente automobilístico após um ônibus intermunicipal tombar na GO-060, no trecho que passa por Iporá, no Oeste goiano. Além destas, três mulheres tiveram o óbito confirmado ainda no local.

As informações foram divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, sendo que os feridos foram encaminhados para o hospital municipal de Iporá.

Destes, 11 em estado mais grave precisaram ser encaminhados pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, incluindo uma criança e uma mulher com traumatismo craniano grave.

Conforme o relato de testemunhas, o caso aconteceu por volta das 02h30. O veículo se acidentou após o motorista tentar desviar de uma árvore caída na rodovia.

As equipes também trabalharam na retirada da árvore que bloqueava a rodovia.

