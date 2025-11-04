Chery pode firmar parceria com gigante francesa do mercado automobilístico

Depois de ter “perdido” a Nissa, que se aproximou da Honda, os olhos da Renault brilharam na procura de um novo parceiro comercial. Primeiro, foi a Geely, que adquiriu parte da Renault Brasil. Agora, a próxima gigante que deve flertar com a francesa deve ser a Chery.

De acordo com informações da Reuters, publicadas pelo AutoNews, Fabrice Cambolive, chefe global de crescimento da Renault, afirmou que a empresa está em busca de novas aliadas e considera a Chery uma das principais candidatas.

O possível acordo chegaria em um momento favorável, especialmente no mercado brasileiro.

Atualmente, a Chery atua no país por meio da CAOA, mas a matriz chinesa também opera de forma independente com as marcas Omoda & Jaecoo, além de preparar a chegada da Jetour.

A parceria com a Renault poderia permitir o uso da fábrica da francesa em São José dos Pinhais (PR), nos mesmos moldes do acordo já firmado com a Geely.

Com isso, a Omoda & Jaecoo poderia viabilizar a produção nacional prometida sem recorrer à polêmica planta de Jacareí (SP), construída pela própria Chery e posteriormente utilizada pela CAOA, hoje desativada.

As tratativas com a Geely também podem incluir as fábricas da Renault na Argentina e na Colômbia, atualmente utilizadas apenas para modelos descontinuados como Sandero, Logan e Stepway. No caso argentino, a unidade ainda produz o Kangoo e a picape Alaskan.

Ainda não se sabe se uma eventual parceria com a Chery incluirá o desenvolvimento conjunto de veículos, motores ou plataformas — algo que já acontece na colaboração com a Geely.

