Descubra para que serve o pequeno furo que fica no cortador de unhas

Um pequeno detalhe em um objeto comum esconde uma utilidade que quase ninguém percebe

Magno Oliver - 04 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Um Passo da Criatividade)

Entre os objetos mais comuns do dia a dia, o cortador de unhas ocupa lugar garantido em praticamente toda casa, mochila, necessaire.

Pequeno, prático e funcional, ele parece não ter mistérios, até que alguém note o pequeno furo na parte superior do acessório. Afinal, para que serve esse furinho do cortador de unha?

O detalhe, muitas vezes ignorado, tem uma função bem mais útil do que se imagina. A principal delas é facilitar a limpeza do cortador.

Após o uso, pequenos restos de unha podem ficar presos entre as lâminas, e o furo permite a introdução de objetos finos, como um palito ou clipe, para remover esses resíduos com facilidade.

Mas essa não é a única utilidade. O furo também pode servir como ponto de fixação para chaveiros, cordões ou fitas, tornando o cortador mais fácil de carregar e menos propenso a ser perdido, ideal para quem costuma levá-lo em viagens ou bolsas.

Alguns fabricantes ainda projetam o pequeno orifício para uma terceira função: ajudar na limpeza delicada da parte inferior das unhas, sem causar danos ao leito ungueal. É uma solução simples, mas que demonstra a inteligência por trás do design desse objeto tão cotidiano.

No fim das contas, o furo do cortador de unhas mostra que até os menores detalhes podem ter grandes finalidades. O que parecia um simples enfeite, na verdade, é um toque de praticidade que transforma um item comum em uma ferramenta ainda mais eficiente.

