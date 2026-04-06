Corpo de Thaynara Lima é encontrado após acidente de lancha no Lago Serra da Mesa, em Niquelândia

Acidente ocorreu no último sábado (4), enquanto navega com a família do namorado

Ícaro Gonçalves - 06 de abril de 2026

Thaynara Lima da Silva desapareceu após cair no lago Serra da Mesa, em Niquelândia. (Foto: Reprodução/Redes Sociais e Divulgação/CBMGO)

O corpo de Thaynara Lima da Silva, jovem de 18 anos que se afogou no lago Serra da Mesa, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros Militar na tarde desta segunda-feira (06).

Segundo a corporação, a vítima foi localizada por volta da 14h50. O corpo estava a 400 metros da margem, em uma região com profundidade média de 18 metros. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado.

O acidente ocorreu no último sábado (4), na zona rural de Niquelândia. Thaynara navegava em uma lancha junto com a família do namorado, quando um solavanco do veículo derrubou ela e outras pessoas no lago.

Alguns dos envolvidos foram socorridos logo após a queda, enquanto outros nadaram para fora do lago. A jovem, porém, submergiu na água logo após a queda.

Em um vídeo publicado pouco antes do acidente, Thaynara teria aparecido sentada na lancha, pescando. No registro, ela não usava colete salva-vidas.

Em entrevista ao portal G1, a irmã da jovem disse que ela trabalhava como costureira e que não sabia nadar. Ainda não há informações sobre o velório.

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