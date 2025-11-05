Moradores dos 246 municípios de Goiás podem solicitar até R$ 30 mil para reforma de casa

Entre as melhorias possíveis estão pintura, troca de telhado, construção de cômodos e instalação de energia solar

Imagem ilustrativa de casas populares. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Moradores de todos os municípios goianos já podem solicitar recursos para reformas ou pequenas obras em casa por meio do Programa Reforma Casa Brasil.

A iniciativa, criada pelo Ministério das Cidades em parceria com o Ministério da Fazenda, vai disponibilizar R$ 40 bilhões em crédito com juros abaixo do mercado — a partir de 1,17% ao mês — e condições específicas conforme a renda familiar.

Os pedidos podem ser feitos pelo aplicativo ou site da Caixa Econômica Federal, que também permite simular o valor disponível para cada perfil.

O crédito é voltado a moradores de áreas urbanas em capitais, municípios com mais de 300 mil habitantes ou integrantes de regiões metropolitanas em todo o Brasil. Não é necessário participar de programas habitacionais.

Assim como no Minha Casa, Minha Vida, o financiamento é dividido em faixas de renda e pode variar de R$ 5 mil a R$ 30 mil — ou até 50% do valor do imóvel, no caso das famílias com renda superior a R$ 9,6 mil.

O valor deve ser usado na compra de materiais de construção, pagamento de mão de obra e contratação de serviços técnicos. Entre as melhorias possíveis estão pintura, troca de telhado, construção de cômodos e instalação de energia solar.

A liberação do crédito ocorre em duas etapas: 90% do valor é disponibilizado após o envio de fotos do imóvel a ser reformado e os 10% restantes são pagos após a comprovação da conclusão da obra, também com imagens.

A primeira parcela do financiamento vence 30 dias após a assinatura do contrato. Caso não haja comprovação da execução integral da obra, em até 55 dias, o cliente pode ser multado e ter o nome incluído em cadastro restritivo.

Todo o processo é digital. O interessado deve acessar o site ou app da Caixa, informar os dados da renda e do imóvel e simular a operação. Após a aprovação, o contrato é assinado eletronicamente.

Faixas de renda e condições de financiamento:

Faixa 1: renda familiar de até R$ 3.200 — juros a partir de 1,17% ao mês, com valores entre R$ 5 mil e R$ 30 mil e prazo de 24 a 60 meses.

Faixa 2: renda de R$ 3.200,01 a R$ 9.600 — juros de 1,95% ao mês, valores entre R$ 5 mil e R$ 30 mil, prazo de até 60 meses e limite de 25% da renda familiar para o pagamento das parcelas.

Faixa 3: renda acima de R$ 9.600 — juros entre 1,33% e 1,95% ao mês, financiamento de até 50% do valor do imóvel (máximo de R$ 1,125 milhão) e prazo de até 180 meses.

