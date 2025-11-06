Aposentados e pensionistas têm até a próxima semana para pedir ressarcimento ao INSS

Prazo termina em 14 de novembro; mais de 3,5 milhões de beneficiários já receberam devolução

Gabriel Yuri Souto - 06 de novembro de 2025

(Foto: Gabriel Cabral/Folhapress)

Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) têm até o dia 14 de novembro, sexta-feira da próxima semana, para solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente em seus benefícios.

O alerta foi feito pelo ministro da Previdência Social, Wolney Queiroz, em entrevista ao programa A Voz do Brasil.

“Se você é aposentado, aproveita que o prazo está acabando”, reforçou o ministro. Ele explicou que o limite se refere apenas ao início do processo de solicitação — ou seja, quem fizer o pedido até o dia 14 continuará com o direito garantido até a conclusão do reembolso.

Segundo Queiroz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou prioridade total para a devolução.

“O presidente Lula me pediu para fazer propaganda disso. O governo quer devolver o dinheiro aos aposentados — e o dinheiro está em caixa”, afirmou.

Desde o início do programa, mais de 3,5 milhões de beneficiários já foram ressarcidos, somando R$ 2,44 bilhões devolvidos.

Os recursos vêm de uma medida provisória assinada em julho, que liberou R$ 3,31 bilhões para pagamentos de acordos judiciais e correção de cobranças indevidas.

O pedido pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS ou presencialmente em uma agência dos Correios, opção criada para facilitar o acesso de quem tem dificuldades com os meios digitais.

Atualmente, cerca de 34% dos atendimentos estão sendo realizados por meio dessa parceria.

O ministro reforçou que ninguém ficará sem o direito ao reembolso. “O prazo é apenas para dar entrada no pedido. Depois disso, o processo segue até que o dinheiro seja devolvido. Ninguém vai ficar para trás”, garantiu.

