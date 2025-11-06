Cartões de crédito mais fáceis de aprovar para quem está com o nome sujo

O mercado oferece opções diferentes que ajudam o consumidor a retomar o controle financeiro

Pedro Ribeiro - 06 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Conseguir um cartão de crédito quando o nome está negativado pode parecer impossível, mas a boa notícia é que existem alternativas viáveis para quem precisa de crédito mesmo com restrições.

O mercado oferece opções diferentes dos cartões tradicionais, como o cartão consignado, o cartão pré-pago e o cartão com limite garantido, que ajudam o consumidor a retomar o controle financeiro e, aos poucos, reconstruir o histórico de crédito.

Cartões de crédito mais fáceis de aprovar para quem está com o nome sujo

Quando uma pessoa tem o CPF registrado na Serasa, isso indica que existem dívidas em aberto.

Esse registro afeta o chamado “score de crédito”, uma pontuação que os bancos e fintechs consultam para avaliar o risco de inadimplência.

Quanto menor o score, maior o risco percebido e, por consequência, mais difícil se torna a aprovação de um cartão de crédito tradicional.

Os bancos precisam garantir que o dinheiro emprestado será devolvido.

Por isso, antes de liberar qualquer tipo de crédito, analisam o histórico de pagamentos do consumidor.

Essa é uma prática comum no mercado e explica por que tantos pedidos são negados para quem está com o nome sujo.

Cartões de crédito disponíveis para negativados

Mesmo com restrições, existem algumas modalidades de cartão de crédito feitas especialmente para quem está nessa situação.

Elas oferecem mais segurança às instituições financeiras e uma chance de recuperação ao consumidor.

Cartão de crédito consignado

Essa é a opção mais comum para aposentados, pensionistas do INSS e servidores públicos.

O pagamento da fatura é descontado diretamente da folha de pagamento, o que reduz o risco de inadimplência e aumenta as chances de aprovação.

Cartão pré-pago

O cartão pré-pago é uma excelente alternativa para quem precisa realizar compras online ou pagar serviços de assinatura.

Ele não passa por análise de crédito, pois só funciona quando há saldo disponível.

O consumidor carrega o valor desejado e usa o cartão até que o saldo acabe, como se fosse um cartão de débito, mas com a função crédito habilitada.

Cartão de crédito com limite garantido

Essa modalidade vem ganhando destaque com o avanço das fintechs, como Nubank e C6 Bank.

O funcionamento é simples: o cliente deposita um valor (por exemplo, R$ 200) e esse montante se transforma no limite do cartão.

O dinheiro fica aplicado em um investimento de segurança, como um CDB, e serve de garantia para o banco.

Caso o cliente não pague a fatura, o valor é usado para cobrir a dívida.

Essa opção é ideal para quem quer reconstruir o score de crédito de forma segura.

Estratégias para recuperar o crédito

Ter um cartão de crédito é importante, mas o passo mais essencial é limpar o nome e recuperar a credibilidade financeira. Isso exige disciplina e planejamento.

Comece consultando o CPF em plataformas como Serasa ou SPC Brasil para identificar as dívidas ativas.

Em seguida, use o Serasa Limpa Nome para negociar os débitos — os descontos podem chegar a 90%.

Após o pagamento da primeira parcela, o nome já sai da lista de inadimplentes em até cinco dias úteis.

Além disso, é importante ativar o Cadastro Positivo e manter as contas em dia.

Pagamentos regulares de água, luz, aluguel e telefone ajudam a mostrar às instituições financeiras que você é um bom pagador, o que aumenta gradualmente o score.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!