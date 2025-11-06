Conheça a melhor cidade do Nordeste para se viver com qualidade de vida

Um destino potiguar atrai olhares por sua combinação singular de oportunidades e tranquilidade

Magno Oliver - 06 de novembro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Zé do Drone)

No coração do Oeste Potiguar, Mossoró desponta como uma cidade de grande relevância econômica e social.

Próxima a Natal e com forte atuação regional, é um polo que combina atividade econômica diversificada e vida mais tranquila, sendo citada como referência para quem deseja morar no interior do Nordeste com qualidade de vida.

Mais de 278 mil habitantes residem em Mossoró, segunda cidade mais populosa do Rio Grande do Norte. A economia local é impulsionada por diferentes setores: petróleo, sal, fruticultura irrigada e serviços.

O município detém participação importante no PIB estadual, é um dos motores econômicos do Rio Grande do Norte.

Além da força econômica, Mossoró apresenta bons indicadores de infraestrutura básica, oferta de educação e saúde regional. As instituições de ensino técnico e superior reforçam seu papel como centro formador.

Espaços públicos como praças e centros culturais ajudam a compor um ambiente mais acolhedor para viver e trabalhar.

O custo de vida costuma ser mais acessível do que nas capitais, o trânsito é menos caótico e há projetos urbanos voltados para morar bem.

Em comparação com outras cidades do interior nordestino, Mossoró oferece uma mistura de oportunidades de emprego, empreendimentos locais e acesso a serviços em um contexto não tão distante das capitais.

Ainda que alguns rankings apontem desafios para melhorar aspectos como saneamento, segurança ou desigualdades sociais internas, Mossoró segue sendo uma alternativa atrativa para quem busca crescer profissionalmente sem abrir mão de conforto, cultura e proximidade com a natureza regional, uma opção real para viver bem fora dos grandes centros.

