Nova Carteira de Identidade começa a valer em todo o país e brasileiros têm prazo para emitir de graça

Veja o passo a passo para emitir a nova Carteira de Identidade e quem tem direito à isenção da taxa

Gabriel Yuri Souto
Nova Carteira de Identidade (CNIS)
(Foto: Divulgação/ DETRAN-RJ)

A nova Carteira de Identidade Nacional já começou a ser emitida em todo o Brasil. O documento substitui o antigo RG e traz inovações que prometem mais segurança, praticidade e integração entre os órgãos públicos.

Diferente da versão anterior, agora o número do CPF passa a ser o único registro de identificação do cidadão.

Essa unificação evita erros e facilita o acesso a serviços públicos e privados.

O novo modelo também conta com QR Code e versão digital disponível no aplicativo Gov.br, permitindo que o documento seja validado de forma rápida e segura.

QR Code nova Carteira de Identidade

Além do visual moderno, a nova Carteira de Identidade segue o padrão internacional de segurança e é aceita para viagens dentro dos países do Mercosul.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional

Para emitir o documento, é necessário ter alguns itens em mãos:

  • Certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada
  • CPF, que precisa estar regularizado na Receita Federal
  • Comprovante de residência, como contas de água, luz, gás, telefone ou internet

Em seguida, siga o passo a passo:

  • Agende o atendimento no site do órgão de identificação do seu estado, como o Instituto de Identificação da Polícia Civil.
  • Reúna os documentos originais e cópias simples exigidas no dia do atendimento.
  • Compareça ao posto emissor com o protocolo do agendamento.
  • Realize a coleta da biometria, incluindo digitais, assinatura e foto.
  • Acompanhe a emissão no site do órgão emissor.
  • Retire o documento físico no local indicado após a notificação.
  • Acesse a versão digital no aplicativo Gov.br, na aba “Meus Documentos”.

Quanto custa emitir a nova identidade

A primeira via é gratuita para todos os cidadãos e pode ser solicitada nos órgãos de identificação estaduais.

Já a segunda via pode ter cobrança que varia de R$ 30 a R$ 100, conforme o estado.

Algumas pessoas, no entanto, têm isenção da taxa, como:

  • Cidadãos em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico;
  • Idosos com mais de 60 anos, dependendo da legislação local;
  • Vítimas de furto ou roubo, mediante boletim de ocorrência recente;
  • Pessoas com deficiência, conforme regras estaduais.

Cada estado pode adotar exigências específicas, por isso é importante verificar as informações no site oficial do órgão emissor.

Contudo, com o novo formato, o governo espera facilitar a vida dos brasileiros e garantir mais segurança na identificação pessoal.

