Nova Carteira de Identidade começa a valer em todo o país e brasileiros têm prazo para emitir de graça

Veja o passo a passo para emitir a nova Carteira de Identidade e quem tem direito à isenção da taxa

Gabriel Yuri Souto - 07 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação/ DETRAN-RJ)

A nova Carteira de Identidade Nacional já começou a ser emitida em todo o Brasil. O documento substitui o antigo RG e traz inovações que prometem mais segurança, praticidade e integração entre os órgãos públicos.

Diferente da versão anterior, agora o número do CPF passa a ser o único registro de identificação do cidadão.

Essa unificação evita erros e facilita o acesso a serviços públicos e privados.

O novo modelo também conta com QR Code e versão digital disponível no aplicativo Gov.br, permitindo que o documento seja validado de forma rápida e segura.

Além do visual moderno, a nova Carteira de Identidade segue o padrão internacional de segurança e é aceita para viagens dentro dos países do Mercosul.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade Nacional

Para emitir o documento, é necessário ter alguns itens em mãos:

Certidão de nascimento ou casamento, original ou cópia autenticada

CPF, que precisa estar regularizado na Receita Federal

Comprovante de residência, como contas de água, luz, gás, telefone ou internet

Em seguida, siga o passo a passo:

Agende o atendimento no site do órgão de identificação do seu estado, como o Instituto de Identificação da Polícia Civil.

Reúna os documentos originais e cópias simples exigidas no dia do atendimento.

Compareça ao posto emissor com o protocolo do agendamento.

Realize a coleta da biometria, incluindo digitais, assinatura e foto.

Acompanhe a emissão no site do órgão emissor.

Retire o documento físico no local indicado após a notificação.

Acesse a versão digital no aplicativo Gov.br, na aba “Meus Documentos”.

Quanto custa emitir a nova identidade

A primeira via é gratuita para todos os cidadãos e pode ser solicitada nos órgãos de identificação estaduais.

Já a segunda via pode ter cobrança que varia de R$ 30 a R$ 100, conforme o estado.

Algumas pessoas, no entanto, têm isenção da taxa, como:

Cidadãos em situação de vulnerabilidade social, cadastrados no CadÚnico;

Idosos com mais de 60 anos, dependendo da legislação local;

Vítimas de furto ou roubo, mediante boletim de ocorrência recente;

Pessoas com deficiência, conforme regras estaduais.

Cada estado pode adotar exigências específicas, por isso é importante verificar as informações no site oficial do órgão emissor.

Contudo, com o novo formato, o governo espera facilitar a vida dos brasileiros e garantir mais segurança na identificação pessoal.

