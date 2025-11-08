O truque para amaciar qualquer carne e ainda realçar muito o sabor

Pedro Ribeiro - 08 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/Youtube/Canal Sabor de Casa Brasil)

Todo mundo adora uma boa carne macia e saborosa, mas nem sempre é fácil conseguir esse resultado perfeito em casa.

Às vezes, o corte é mais duro, o tempo de cozimento não ajuda, ou o tempero não penetra como deveria.

A boa notícia é que existe um truque simples, barato e eficaz que pode transformar qualquer carne, deixando-a macia, suculenta e cheia de sabor — e o segredo está em um ingrediente que você provavelmente já tem na cozinha.

O grande truque para amaciar a carne é o bicarbonato de sódio.

Esse ingrediente comum é capaz de alterar o pH da superfície da carne, impedindo que as proteínas se unam com tanta força durante o cozimento. Isso faz com que ela retenha mais sucos e fique muito mais macia.

Existem duas formas principais de usar o bicarbonato para obter o máximo resultado.

A primeira é simples: para cada 500 gramas de carne, misture 1 colher de chá de bicarbonato de sódio, um pouco de água, amido de milho e molho de soja.

Misture tudo, cubra a carne e deixe descansar por cerca de 15 minutos antes de cozinhar.

Outra forma ainda mais prática

Se preferir um método ainda mais direto, cubra a carne crua com uma fina camada de bicarbonato de sódio — use aproximadamente 1 colher de chá para cada meio quilo.

Em seguida, leve à geladeira por 30 a 45 minutos.

Depois desse tempo, enxágue bem em água corrente para remover o excesso e prepare do jeito que quiser: grelhada, assada ou cozida.

Você vai notar a diferença logo na primeira mordida.

Dica extra para realçar o sabor

Quer que sua carne fique ainda mais deliciosa? Adicione um toque de molho de soja à marinada.

O sal e os aminoácidos presentes no molho ajudam a intensificar o sabor, criando uma camada de umami que deixa o prato irresistível.

Com esse truque simples, você nunca mais vai errar no ponto.

A carne ficará macia, suculenta e com um sabor que vai impressionar qualquer convidado.

