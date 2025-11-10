Conheça cidade goiana que resiste ao tempo e vive como nos anos 50

Cidade mantém tradições, arquitetura colonial e um estilo de vida que parece ter parado no tempo

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

Cidade de Goiás já é destino goiano tradicional. (Foto: Divulgação)

Entre serras, casarões coloridos e ruas de pedra, a Cidade de Goiás — carinhosamente chamada de Goiás Velha — é um dos destinos mais encantadores do Brasil Central. Localizada a 140 quilômetros de Goiânia, ela conserva não apenas sua beleza histórica, mas também um modo de vida simples e acolhedor que remete diretamente aos anos 1950.

Uma viagem ao passado

Fundada no século XVIII às margens do Rio Vermelho, a cidade foi a primeira capital do estado e carrega consigo o charme de um tempo que se recusa a desaparecer. Suas casas em adobe e pau a pique, o traçado original das ruas e o ritmo tranquilo das pessoas criam uma atmosfera nostálgica.

Pelas calçadas estreitas, moradores ainda se sentam à porta para conversar e oferecer café a quem passa. Feiras livres, pequenos armazéns e o som dos rádios antigos completam o cenário, preservando hábitos que desapareceram em boa parte do país.

Patrimônio e cultura viva

Desde 2001, Goiás Velha é reconhecida pela Unesco como Patrimônio Histórico da Humanidade. O centro histórico é um verdadeiro museu a céu aberto, com casarões preservados e igrejas que contam séculos de história.

Entre os pontos turísticos mais marcantes está a Casa de Cora Coralina, onde viveu a poetisa goiana. Transformada em museu, a residência mantém objetos pessoais, utensílios de época e uma vista inspiradora do Rio Vermelho, proporcionando aos visitantes uma imersão na alma da escritora e da cidade.

Outro símbolo cultural é a Procissão do Fogaréu, celebrada na Semana Santa. À luz de tochas, moradores percorrem as ladeiras históricas em uma encenação que mistura fé, tradição e emoção, atraindo turistas de todo o mundo.

Natureza e sabores do interior

Além da herança cultural, Goiás Velha também é destino para quem busca contato com a natureza. As cachoeiras das Andorinhas e das Abóboras estão entre os refúgios mais procurados, com águas cristalinas e trilhas que cortam o Cerrado.

A cidade ainda abriga o Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA), um dos mais importantes do país, que celebra a arte e a sustentabilidade.

Na culinária, o destaque vai para o empadão goiano, os doces de tacho e os picolés de frutas do cerrado, que encantam turistas e representam a hospitalidade típica do interior.

Um refúgio fora do tempo

Com cerca de 24 mil habitantes, a Cidade de Goiás é um retrato vivo de um Brasil que ainda valoriza o simples. O clima tropical, com média anual de 23 °C, torna o passeio agradável o ano inteiro — sendo os meses entre maio e setembro ideais para explorar o centro histórico e as paisagens naturais.

Mais do que um destino turístico, Goiás Velha é uma viagem ao passado, onde o tempo parece correr devagar. Um lugar onde a história, a fé e a vida cotidiana continuam lado a lado, preservando a essência de um país que ainda guarda seus encantos mais autênticos.

