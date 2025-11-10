Essas profissões garantem aposentadoria antecipada — e muita gente nem imagina que tem esse direito
Esse tipo de benefício é destinado a profissionais que atuam de forma contínua em ambientes com exposição a agentes insalubres ou perigosos
Muita gente não imagina, mas algumas profissões garantem aos trabalhadores brasileiros o direito à aposentadoria antecipada aos 55 anos.
Esse tipo de benefício é destinado a profissionais que atuam de forma contínua em ambientes com exposição a agentes insalubres ou perigosos, em razão do desgaste físico e psicológico causado pelas condições de trabalho.
Por estarem constantemente expostos a agentes nocivos e a alto risco de acidentes, algumas atividades se enquadram na categoria de aposentadoria especial. Entre elas estão:
– Britador
– Cavoqueiro
– Mineiro no subsolo
– Carregador de rochas
– Choqueiro
– Operador de britadeira de rocha subterrânea
– Perfurador de rochas em cavernas
Essas funções exigem contato direto com ruído intenso, vibrações, gases, poeira e outros elementos que comprometem a saúde ao longo do tempo.
Critérios exigidos
Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa comprovar que está constantemente exposto a riscos por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) — documento que descreve detalhadamente o histórico de trabalho e as condições ambientais do cargo.
Além do PPP, também são exigidos laudos técnicos e registros de contribuição ao INSS.
Os critérios variam conforme o período em que o trabalhador iniciou suas atividades:
Quem começou antes da Reforma da Previdência (2019): pode se aposentar ao completar 15 anos de atividade especial e atingir 66 pontos, somando idade e tempo de contribuição — sem exigência de idade mínima.
Quem começou após novembro de 2019: deve comprovar 15 anos de atividade especial e possuir idade mínima de 55 anos, no caso de atividades de alto risco.
Vantagens da aposentadoria especial
Uma das principais vantagens é que o trabalhador recebe o benefício de forma integral, sem a aplicação do fator previdenciário, que normalmente reduziria o valor do salário de benefício.
Além disso, a aposentadoria antecipada preserva a saúde e a qualidade de vida dos profissionais que passaram décadas expostos à periculosidade, garantindo-lhes um descanso digno após anos de esforço em condições adversas.
