Essas profissões garantem aposentadoria antecipada — e muita gente nem imagina que tem esse direito

Esse tipo de benefício é destinado a profissionais que atuam de forma contínua em ambientes com exposição a agentes insalubres ou perigosos

Isabella Valverde - 10 de novembro de 2025

Os mineiros que trabalham no subsolo exercem uma função considerada de alto risco, permitindo a aposentadoria mais cedo. (Foto: Reprodução)

Muita gente não imagina, mas algumas profissões garantem aos trabalhadores brasileiros o direito à aposentadoria antecipada aos 55 anos.

Esse tipo de benefício é destinado a profissionais que atuam de forma contínua em ambientes com exposição a agentes insalubres ou perigosos, em razão do desgaste físico e psicológico causado pelas condições de trabalho.

Por estarem constantemente expostos a agentes nocivos e a alto risco de acidentes, algumas atividades se enquadram na categoria de aposentadoria especial. Entre elas estão:

– Britador

– Cavoqueiro

– Mineiro no subsolo

– Carregador de rochas

– Choqueiro

– Operador de britadeira de rocha subterrânea

– Perfurador de rochas em cavernas

Essas funções exigem contato direto com ruído intenso, vibrações, gases, poeira e outros elementos que comprometem a saúde ao longo do tempo.

Critérios exigidos

Para ter direito ao benefício, o trabalhador precisa comprovar que está constantemente exposto a riscos por meio do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) — documento que descreve detalhadamente o histórico de trabalho e as condições ambientais do cargo.

Além do PPP, também são exigidos laudos técnicos e registros de contribuição ao INSS.

Os critérios variam conforme o período em que o trabalhador iniciou suas atividades:

Quem começou antes da Reforma da Previdência (2019): pode se aposentar ao completar 15 anos de atividade especial e atingir 66 pontos, somando idade e tempo de contribuição — sem exigência de idade mínima.

Quem começou após novembro de 2019: deve comprovar 15 anos de atividade especial e possuir idade mínima de 55 anos, no caso de atividades de alto risco.

Vantagens da aposentadoria especial

Uma das principais vantagens é que o trabalhador recebe o benefício de forma integral, sem a aplicação do fator previdenciário, que normalmente reduziria o valor do salário de benefício.

Além disso, a aposentadoria antecipada preserva a saúde e a qualidade de vida dos profissionais que passaram décadas expostos à periculosidade, garantindo-lhes um descanso digno após anos de esforço em condições adversas.

