Influenciadora ensina passo a passo de casa pré-fabricada do AliExpress

Karla Miller viralizou ao mostrar como comprou e montou uma casa modular adquirida pela internet, revelando os desafios e custos reais por trás da tendência

Gabriel Yuri Souto - 10 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/TikTok)

A combinação entre o comércio eletrônico e o setor imobiliário ganhou um novo capítulo com a experiência da influenciadora Karla Miller, conhecida no TikTok por seus vídeos sobre decoração e estética. Curiosa e ousada, ela decidiu transformar o conteúdo de rotina em um experimento inusitado: comprar e montar uma casa pré-fabricada diretamente do AliExpress.

O projeto, que começou como uma aposta arriscada de aproximadamente R$ 68 mil, rapidamente chamou atenção nas redes sociais. A compra foi feita online e incluía uma casa modular com três quartos, cozinha, sala integrada e banheiro. O valor considerava também o frete da China até o México, onde Karla vive.

Assim que a encomenda chegou, a influenciadora documentou cada etapa do processo, desde a pesquisa inicial até a montagem final no terreno. Os módulos chegaram prontos para serem encaixados, mas a praticidade prometida pelo site se mostrou apenas parte da história.

Desafios e custos extras

Para receber a casa, Karla precisou lidar com uma série de burocracias aduaneiras, taxas de importação e a contratação de transporte especializado. A montagem exigiu o uso de gruas, maquinário pesado e uma equipe técnica, elevando os custos bem além do valor inicial.

Outro ponto ressaltado pela influenciadora foi a necessidade de licenças de construção e a instalação de infraestrutura básica, como energia elétrica e abastecimento de água — itens que não estavam inclusos no pacote do AliExpress.

Reações e durabilidade

A publicação viralizou e gerou debate entre os seguidores. Enquanto muitos se impressionaram com a possibilidade de comprar uma casa pelo celular, outros questionaram a qualidade e durabilidade do material. Especialistas explicam que, embora casas pré-fabricadas possam durar até 40 anos, as versões mais baratas costumam resistir por 15 a 20 anos, dependendo do clima e da manutenção.

Mesmo com os desafios, Karla comemorou o resultado. Sua casa, montada em tempo recorde, tornou-se símbolo de uma nova fase do consumo online — uma mistura de tecnologia, ousadia e curiosidade que está mudando o modo como as pessoas enxergam o futuro da moradia.

