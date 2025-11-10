Ranking revela quais são as 10 maiores empresas de Goiás e quanto elas faturam

Conforme pesquisa, juntas, marcas registraram uma receita somada de R$ 45,4 bilhões

Saneago Anápolis
Unidade da Saneago. (Foto: Reprodução)

Um levantamento realizado pela revista Exame elencou as mil maiores e melhores empresas de 2025. No total, essas companhias somaram uma receita líquida de R$ 9,7 trilhões em 2024.

Quando se trata de Goiás, 10 empresas ganharam destaque. Conforme a pesquisa, juntas, elas registraram uma receita somada de R$ 45,4 bilhões.

Na primeira posição está a cooperativa Comigo, que produz óleo e farelo de soja. No ano passado, a empresa alcançou uma receita líquida de R$ 11.216.041.000. Já na segunda colocação aparece o grupo Laticínios Bela Vista, dono da marca Piracanjuba, com uma receita líquida de R$ 9.401.353.000.

Logo na sequência aparecem Caramuru Alimentos (R$ 7.272.804.000), Saneago (R$ 3.852.135.000), SSA (R$ 3.657.618.000), Unimed Goiânia (R$ 2.385.049.000), Kingspan (R$ 2.041.734.000), Jalles Machado (R$ 1.909.528.000), Boa Safra (R$ 1.841.052.000) e Rumo Malha Central (R$ 1.785.093.000).

Veja a lista: 

  1. Comigo
  2. Laticínios Bela Vista
  3. Caramuru Alimentos
  4. Saneago
  5. SSA
  6. Unimed Goiânia
  7. Kingspan
  8. Jalles Machado
  9. Boa Safra
  10. Rumo Malha Central

