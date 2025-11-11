Comercial antigo de 1996 viraliza nas redes por algo que hoje seria proibido

Um vídeo dos anos 90 voltou a circular e despertou curiosidade entre internautas nostálgicos

Magno Oliver - 11 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução / Youtube)

Um vídeo de um antigo comercial do cigarro Derby, lançado originalmente em 1996, voltou a viralizar nas redes sociais e chamou atenção de uma nova geração que não viveu o auge da publicidade do tabaco.

A peça trazia o slogan “O cigarro dos campeões” e é um retrato de uma época em que fumar ainda era associado a sucesso, liberdade e estilo de vida, algo que hoje seria impensável nas propagandas.

A marca Derby, criada no Brasil em 1993, rapidamente conquistou espaço no mercado nacional e internacional, sendo vendida em diversos países da América Latina, Europa e Ásia.

Na década de 1990, a publicidade de cigarros ainda dominava a televisão, rádios e revistas, com campanhas que usavam atletas, modelos e cenários de aventura para associar o fumo à ideia de vitória e status.

No entanto, em 1996, as autoridades brasileiras começaram a impor restrições de horário para esse tipo de propaganda, limitando as exibições a horários noturnos.

Quatro anos depois, em 2000, veio a proibição definitiva de todas as campanhas de cigarros no país, uma medida considerada essencial para a redução do tabagismo e a proteção de menores de idade contra a influência publicitária.

O vídeo que voltou a circular nas redes causou surpresa em quem desconhecia esse passado recente da publicidade. Muitos internautas comentaram o contraste entre o tom glamouroso das campanhas e a imagem negativa que o cigarro carrega atualmente.

Confira o vídeo completo:

