Governo cria lei que protege idosos e impede que a renda seja comprometida por cobranças abusivas

Pedro Ribeiro - 12 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A nova legislação traz alívio e segurança para milhares de idosos em todo o país.

Muitos enfrentam o peso das dívidas e sofrem com cobranças abusivas que comprometem quase toda a renda mensal.

Agora, com a criação de regras mais rígidas, o governo busca proteger esse público e garantir que ninguém tenha o sustento ameaçado por práticas financeiras injustas.

A lei, que reforça os direitos dos consumidores e redefine o crédito no Brasil, estabelece limites claros para bancos e financeiras, impedindo que aposentados e pensionistas percam o controle de seu orçamento.

Com a chamada Lei do Superendividamento (Lei 14.181/2021), os idosos passaram a ter mais proteção ao renegociar dívidas.

O texto prevê que nenhuma instituição pode comprometer toda a renda do consumidor, preservando o chamado “mínimo existencial” — valor essencial para despesas básicas como alimentação, moradia e saúde.

Além disso, os contratos precisam ser claros e compatíveis com a real capacidade de pagamento.

Os bancos devem apresentar propostas de renegociação justas, evitando que o consumidor assuma novos empréstimos sem condições de pagar.

Fim das cobranças abusivas

A lei também combate práticas de assédio financeiro, muito comuns entre idosos, como ofertas de crédito “fáceis” ou insistentes, sem explicação completa dos juros e riscos.

Agora, instituições que adotarem esse tipo de abordagem podem ser punidas.

O texto ainda proíbe cobranças agressivas, ameaças e constrangimentos, garantindo que o devedor seja tratado com respeito durante todo o processo de renegociação.

Renegociação mais justa e acessível

Em caso de superendividamento, os idosos podem buscar ajuda gratuita em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, ou apresentar um plano de pagamento supervisionado pela Justiça.

Essa medida permite que as dívidas sejam parceladas de forma equilibrada, sem comprometer a renda essencial.

Há ainda a possibilidade de portabilidade de crédito, permitindo que o consumidor transfira dívidas para outra instituição com juros menores e condições mais vantajosas.

Um passo importante para a dignidade financeira

Especialistas afirmam que essa nova etapa representa uma mudança significativa na forma como o crédito é tratado no país.

A expectativa é que, com a aplicação da lei, os idosos tenham mais tranquilidade e consigam reorganizar suas finanças sem medo de perder o controle do orçamento.

O principal objetivo é garantir que o acesso ao crédito continue sendo uma ferramenta de apoio — e não um caminho para o endividamento e a perda da qualidade de vida.

