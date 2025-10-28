Novo benefício do governo para idosos surpreende quem ainda não sabe

Criado para democratizar as viagens aéreas, o programa oferece passagens por até R$ 200

Pedro Ribeiro - 28 de outubro de 2025

(Foto: Edson Silva/Folhapress).

Lançado em julho de 2024, o Voa Brasil vem transformando o modo como os aposentados enxergam o transporte aéreo no país. A iniciativa do governo federal tem como objetivo tornar as passagens de avião mais acessíveis para quem, por motivos financeiros ou de oportunidade, ainda não teve a chance de voar.

O programa, regulamentado pela Portaria nº 339, atende aposentados e pensionistas do INSS que não realizaram viagens aéreas nos últimos 12 meses. Para participar, é necessário possuir uma conta gov.br com nível de segurança prata ou ouro, garantindo um processo de autenticação moderno e seguro.

Passagens por até R$ 200 e foco na baixa temporada

O Voa Brasil foi planejado para funcionar nos períodos de menor demanda, entre março e junho e de agosto a novembro, ajudando as companhias aéreas a preencher assentos ociosos e, ao mesmo tempo, estimular o turismo nacional.

As passagens, com valor máximo de R$ 200 por trecho (sem incluir taxas de embarque), podem ser adquiridas diretamente pelos sites das companhias Azul, Gol e LATAM, eliminando intermediários. Essa facilidade simplifica o processo de compra e amplia o acesso de milhares de brasileiros à aviação.

Cidades turísticas como Salvador, Recife, Manaus e Porto Alegre devem sentir o impacto positivo do programa, com o aumento do fluxo de visitantes e o aquecimento do comércio local.

Regras e condições do Voa Brasil

Embora o programa não envolva subsídios diretos do governo, ele opera a partir de acordos entre as companhias aéreas, aproveitando lugares vagos em voos regulares. Ainda assim, existem regras que o participante precisa conhecer:

As passagens não acumulam milhas em programas de fidelidade.

Em caso de cancelamento, apenas a taxa de embarque é reembolsável.

A oferta de bilhetes pode variar conforme o destino e a época do ano.

É permitido comprar passagens apenas para o próprio beneficiário, não para familiares.

Com essa estrutura, o programa busca manter um equilíbrio entre inclusão social e sustentabilidade econômica.

Benefícios além das passagens baratas

Os impactos do Voa Brasil vão além das vantagens individuais. Ao estimular o turismo interno, a iniciativa contribui para o crescimento de pequenas e médias empresas, especialmente em regiões menos conhecidas do país. Restaurantes, pousadas e cooperativas locais são diretamente beneficiados com o aumento do número de visitantes.

Além disso, a descentralização das viagens fortalece o desenvolvimento regional e incentiva melhorias em infraestrutura, como estradas e aeroportos de pequeno porte. O resultado é um Brasil mais conectado, inclusivo e com oportunidades ampliadas para todos.

Como participar

– Acesse o site oficial do Voa Brasil.

– Faça login com sua conta gov.br nível prata ou ouro.

– Escolha a companhia aérea parceira e compre o bilhete promocional.

