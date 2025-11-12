UEG cresce em desempenho e se mantém entre as melhores universidades de Goiás, aponta Ranking Universitário Folha 2025

Instituição registrou aumento de quase 23% na nota de ensino e segue como a terceira melhor do estado

Danilo Boaventura - 12 de novembro de 2025

(Foto: Divulgação)

Sediada em Anápolis, a Universidade Estadual de Goiás (UEG) manteve um desempenho positivo no Ranking Universitário Folha (RUF) 2025, com destaque para o crescimento contínuo na dimensão ensino.

Entre 2023 e 2025, a nota da instituição nesse indicador subiu de 11,83 para 14,59, um avanço de quase 23%.

Com esse resultado, a UEG se consolida como a terceira melhor universidade goiana, ficando atrás apenas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás).

Apesar de uma leve variação na posição geral em relação a 2024, a instituição demonstra avanços consistentes nos últimos três anos.

Para o reitor Antônio Cruvinel Borges Neto, o desempenho reflete o fortalecimento das práticas pedagógicas, o aprimoramento da atuação docente e as ações voltadas à melhoria da experiência estudantil.

“Celebramos os avanços conquistados pela UEG, que tem tido sua atuação reconhecida no cenário nacional, demonstrando evolução de nossos processos e compromisso com a melhoria contínua”, destacou.

Além do ensino, a UEG manteve estabilidade nos indicadores de pesquisa e mercado.

O Ranking Universitário Folha avalia anualmente as instituições de ensino superior do país com base em cinco dimensões — ensino, pesquisa, mercado, inovação e internacionalização —, utilizando indicadores públicos e análises específicas por curso e área.