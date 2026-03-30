IFG Anápolis anuncia vagas para curso voltado para capacitação digital com bolsa de R$ 200

Oportunidade abre portas para ingressar no mercado de trabalho com habilidades essenciais em qualquer carreira

Davi Galvão Davi Galvão -
Interessados devem se inscrever de forma online. (Foto: Reprodução) ifg
Interessados devem se inscrever de forma online. (Foto: Reprodução)

O Campus Anápolis do Instituto Federal de Goiás (IFG) está com inscrições abertas para o curso de capacitação em operadora de computador, destinado exclusivamente ao público feminino.

A iniciativa, que integra o Programa Mulheres Mil, oferece 40 vagas gratuitas e prevê o pagamento de um auxílio financeiro mensal de R$ 200 para as alunas selecionadas.

As interessadas têm até o dia 13 de abril para garantir a participação. O processo seletivo foca na inclusão social e produtiva de mulheres que vivem em situação de vulnerabilidade.

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Para concorrer a uma das vagas, a candidata deve identificar-se com o gênero feminino; ter idade mínima de 16 anos; possuir o Ensino Fundamental I completo (1º ao 5º ano); estar com o CadÚnico ativo;  e residir, preferencialmente, em Anápolis.

Sobre o curso e inscrições

O curso possui carga horária de 160 horas e duração prevista de quatro meses, com aulas no formato presencial, três vezes por semana (segundas, quartas e sextas-feiras), no período noturno, das 18h às 22h.

A matriz curricular une o ensino técnico ao desenvolvimento social. Além de aprenderem sobre Informática Básica, Planilhas Eletrônicas e Inteligência Artificial, as estudantes debaterão temas como Cidadania e Direitos das Mulheres. A manutenção da bolsa mensal de R$ 200 está estritamente ligada à comprovação da frequência escolar.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas online através de formulário eletrônico disponibilizado pelo instituto ou de forma presencial, na Gerência de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão (Gepex) do Campus Anápolis, entre 15h e 19h.

Diferente de processos tradicionais de prova, a seleção ocorrerá por meio de um sorteio presencial, marcado para o dia 14 de abril, às 18h30, no campus. A presença em uma palestra obrigatória antes do sorteio é condição indispensável para validar a candidatura.

As aulas devem começar no dia 17 de abril.

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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