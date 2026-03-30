Cavalo Bolsonaro é derrotado pela égua Ousada durante corrida em Anápolis

Apesar do sucesso, organização do evento afirmou que próximo embate só será realizado em 2027

Davi Galvão Davi Galvão -
Égua Ousada deixou o adversário Bolsonaro no chinelo. (Foto:
Égua Ousada deixou o adversário Bolsonaro no chinelo. (Foto:

Uma corrida de cavalos em uma chácara no Jardim Primavera, em Anápolis, viralizou nas redes sociais após o cavalo batizado de “Bolsonaro” perder o páreo para a égua “Ousada”.

O evento, realizado na tarde deste domingo (29), atraiu competidores e espectadores para a modalidade do torfe, que apesar de pouco difundida entre o grande público local, opera de forma legalizada e sob fiscalização.

As imagens mostram o momento exato em que “Ousada” supera Bolsonaro geraram engajamento imediato entre internautas.

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Além da movimentação esportiva, a organização permitiu apostas diretas entre os presentes, com lances mínimos fixados em R$ 15.

Embora o evento deste final de semana tenha registrado saldo positivo na avaliação dos organizadores, o calendário de corridas para o restante do ano está encerrado.

A organização confirmou que não planeja realizar novos páreos em 2026. Segundo o cronograma atual, a próxima edição da competição deve ocorrer apenas em 2027.

O turfe é uma atividade esportiva baseada em corridas de cavalos e conta com normas específicas para garantir a integridade dos animais e a regularidade das apostas.

Em Anápolis, a prática mantém um público fiel que acompanha o desempenho dos haras e a evolução dos competidores da região.

 

 

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Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

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