Cavalo Bolsonaro é derrotado pela égua Ousada durante corrida em Anápolis
Apesar do sucesso, organização do evento afirmou que próximo embate só será realizado em 2027
Uma corrida de cavalos em uma chácara no Jardim Primavera, em Anápolis, viralizou nas redes sociais após o cavalo batizado de “Bolsonaro” perder o páreo para a égua “Ousada”.
O evento, realizado na tarde deste domingo (29), atraiu competidores e espectadores para a modalidade do torfe, que apesar de pouco difundida entre o grande público local, opera de forma legalizada e sob fiscalização.
As imagens mostram o momento exato em que “Ousada” supera Bolsonaro geraram engajamento imediato entre internautas.
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Além da movimentação esportiva, a organização permitiu apostas diretas entre os presentes, com lances mínimos fixados em R$ 15.
Embora o evento deste final de semana tenha registrado saldo positivo na avaliação dos organizadores, o calendário de corridas para o restante do ano está encerrado.
A organização confirmou que não planeja realizar novos páreos em 2026. Segundo o cronograma atual, a próxima edição da competição deve ocorrer apenas em 2027.
O turfe é uma atividade esportiva baseada em corridas de cavalos e conta com normas específicas para garantir a integridade dos animais e a regularidade das apostas.
Em Anápolis, a prática mantém um público fiel que acompanha o desempenho dos haras e a evolução dos competidores da região.
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