Cavalo Bolsonaro é derrotado pela égua Ousada durante corrida em Anápolis

Apesar do sucesso, organização do evento afirmou que próximo embate só será realizado em 2027

Davi Galvão - 30 de março de 2026

Égua Ousada deixou o adversário Bolsonaro no chinelo. (Foto:

Uma corrida de cavalos em uma chácara no Jardim Primavera, em Anápolis, viralizou nas redes sociais após o cavalo batizado de “Bolsonaro” perder o páreo para a égua “Ousada”.

O evento, realizado na tarde deste domingo (29), atraiu competidores e espectadores para a modalidade do torfe, que apesar de pouco difundida entre o grande público local, opera de forma legalizada e sob fiscalização.

As imagens mostram o momento exato em que “Ousada” supera Bolsonaro geraram engajamento imediato entre internautas.

Além da movimentação esportiva, a organização permitiu apostas diretas entre os presentes, com lances mínimos fixados em R$ 15.

Embora o evento deste final de semana tenha registrado saldo positivo na avaliação dos organizadores, o calendário de corridas para o restante do ano está encerrado.

A organização confirmou que não planeja realizar novos páreos em 2026. Segundo o cronograma atual, a próxima edição da competição deve ocorrer apenas em 2027.

O turfe é uma atividade esportiva baseada em corridas de cavalos e conta com normas específicas para garantir a integridade dos animais e a regularidade das apostas.

Em Anápolis, a prática mantém um público fiel que acompanha o desempenho dos haras e a evolução dos competidores da região.

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