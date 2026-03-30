Produzido em Anápolis, Caoa Changan UNI-T chega para brigar com Compass e Corolla Cross; veja quanto custa

Sob o capô, veículo traz o motor 1.5 turboflex, capaz de entregar 180 cv de potência, com suspensão voltada para as irregularidades do asfalto

Davi Galvão - 30 de março de 2026

SUV Uni-T é produzido em Anápolis. (Foto: Divulgação)

A Caoa Changan iniciou oficialmente a ofensiva no mercado brasileiro com o lançamento do Uni-T, produzido em Anápolis.

O SUV médio chega com preço agressivo de R$ 169.990, posicionando-se como um concorrente direto para os líderes de categoria, como o Jeep Compass e o Toyota Corolla Cross.

O modelo estreia com um conjunto mecânico focado no desempenho e na adaptação ao mercado nacional. Sob o capô, o Uni-T traz o motor 1.5 turboflex, capaz de entregar 180 cv de potência.

Para garantir a durabilidade e o conforto nas vias brasileiras, a montadora realizou um ajuste específico na suspensão, desenvolvido em pistas de testes que simulam as irregularidades do asfalto no país.

Produção nacional e logística

A fabricação do utilitário ocorre na planta da Caoa em Goiás, dividindo a linha de montagem com os veículos da marca Changan. A estratégia de nacionalização já é visível na escolha de componentes locais, como pneus e baterias.

Além disso, a operação utiliza o regime logístico conhecido como “peça por peça”. Esse sistema permite que os componentes cheguem em lotes com tributação diferenciada, o que deve dar fôlego para a marca aumentar o índice de peças produzidas no Brasil nos próximos meses e manter a competitividade do preço.

Com o valor de lançamento abaixo da barreira dos R$ 170 mil, o Uni-T aposta no custo-benefício para atrair consumidores que buscam um design disruptivo e motorização potente em comparação aos rivais diretos.

O modelo representa um passo estratégico da Caoa Changan para consolidar sua presença no segmento que mais cresce no setor automotivo brasileiro.

Visita presidencial e chancela industrial

A oficialização da linha de produção contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que visitou a planta de Anápolis na última quinta-feira (26).

Durante o evento, que marcou a reinauguração de áreas modernizadas da fábrica, o presidente acompanhou a saída das primeiras unidades do Uni-T da linha de montagem.

Lula destacou o papel da parceria sino-brasileira para a reindustrialização do país e o fortalecimento do setor automotivo em Goiás.

Segundo o presidente, investimentos como o da Caoa Changan, que somam R$ 8 bilhões no ciclo atual, são fundamentais para a geração de empregos qualificados. “Não tem coisa mais gratificante do que a economia oferecer ao povo crescimento, emprego e dignidade”, afirmou o chefe do Executivo durante o discurso no “chão de fábrica”.

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