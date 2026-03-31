Polícia Civil cumpre 33 mandados de prisão contra facção do tráfico em Goiás

Em fases anteriores, ação já havia prendido suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para vender entorpecentes como maconha, cocaína e skank

Augusto Araújo - 31 de março de 2026

PC cumpre mais de 30 mandados de prisão em Goiás. (Imagem: Divulgação/PCGO)

A Polícia Civil de Goiás (PC) está cumprindo, nesta terça-feira (31), 33 mandados de prisão preventiva e outros 31 de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa considerada de alta periculosidade.

As ações integram a 3ª fase da Operação Destroyer, que foi batizada de “Tempus Clausum” e deflagrada em Ceres, cidade a cerca de 180 km de Goiânia.

O grupo investigado atuava com ramificações para tráfico de drogas em diversas regiões de Goiás e tinha base operacional no município.

De acordo com a PC, o objetivo desta etapa é neutralizar a estrutura que sustentava o esquema criminoso, especialmente no que diz respeito à logística e ao financiamento das atividades ilícitas.

Ação integrada

A terceira fase ocorre poucos dias após outra ação integrada. Na última quinta-feira (26), a corporação deflagrou a Operação “Delivery do Crime”, também vinculada à Operação Destroyer, com foco no combate ao tráfico de drogas em ambiente digital.

Nesta etapa, foram cumpridos 30 mandados judiciais — sendo 10 de prisão e 20 de busca e apreensão — nas cidades de Trindade, Goiânia, São Miguel do Passa Quatro e Itapuranga.

As investigações apontaram que os suspeitos utilizavam perfis falsos em redes sociais para vender entorpecentes como maconha, cocaína e skank.

Além disso, os investigados se apresentavam como integrantes de organização criminosa e divulgavam imagens com armas de fogo — posteriormente identificadas como simulacros.

Segundo a polícia, as páginas utilizadas pelos criminosos alcançavam cerca de 15 mil usuários, incluindo um número significativo de menores de idade, o que ampliava o alcance e a gravidade da prática criminosa.

Já a primeira etapa da Operação Destroyer, denominada “Frente Oculta”, foi deflagrada no dia 24 de março, e cumpriu 18 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão nas cidades de Itumbiara, Jataí, Itaberaí e Porangatu.

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