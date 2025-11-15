Após término com Tom Cruise, Ana de Armas é fotografada com empresário brasileiro

Folhapress - 15 de novembro de 2025

Ana de Armas e Tom Cruise. (Foto: Divulgação)

Novo possível casal no radar: Ana de Armas foi fotografada com o empresário Marcelo Valente, baiano sócio de empresas americanas. As imagens divulgadas pelo TMZ deram início às especulações de um novo relacionamento.

Nos últimos meses, a atriz vinha sendo vista com Tom Cruise, e a expectativa era de que os dois atores estivessem em um relacionamento. No entanto, ainda segundo o TMZ, os dois teriam se separado em outubro.

Marcelo Valente é empresário e está constantemente em meio aos famosos holywoodanos devido aos negócios. Ele é dono da startup Shepherd, sediada em Los Angeles, que conecta entretenimento e tecnologia. Cleo Pires, Sergio Marone e Anderson Silva já foram seus clientes, segundo o jornal O Globo.

Desde 2017, ele é sócio da Babel Ventures, uma empresa de capital de risco em biotecnologia, ao lado de empresários brasileiros e americanos.

Marcelo já teve um affair com Ivete Sangalo, também baiana, quando ainda tinha 19 anos e, ela, 33. Segundo reportagens da época, ele ainda era um estudante de administração quando os dois foram fotografados juntos, em 2005.