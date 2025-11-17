Enfermeiro de Anapolis que ganhou iPhone de paciente misterioso recebe novo presente anônimo

Em entrevista ao Portal 6, o profissional comemora viralização na web e responde a comentários de internautas que não acreditam na história

Paulo Roberto Belém - 17 de novembro de 2025

Enfermeiro de Anápolis ganhou repercussão nacional. (Foto: Arquivo Pessoal)

Noticiado em primeira mão pelo Portal 6, o caso envolvendo o enfermeiro de Anápolis que ganhou um iPhone dos mais caros de um paciente misterioso ganhou todo o país.

Rafael Ferreira atualizou à reportagem como foram os últimos dias. Primeiro, ele respondeu se a “alma bondosa” teria aparecido e admitido ter lhe dado o aparelho. “Foram muitas gracinhas. Mas, assim, chegar uma pessoa e falar que me deu o iPhone não apareceu não”, disse.

O profissional disse que o Instagram pessoal está “bombando”. “Deve ter mais umas 3 mil mensagens no meu Instagram. Eu não consegui ver tudo. Muita mensagem mesmo. Tentando ler todas”, admitiu.

Considerando a repercussão, Rafael tem em mente o que precisa saber, caso alguém afirmasse ser o paciente misterioso. “Eu ia pedir, pelo menos, um comprovante do pagamento. Porque senão, aí, todo mundo, é fácil, né”?, entende.

Assustado

O enfermeiro comentou sobre a explosão do caso. “Eu fiquei surpreso porque eu achei que seria uma coisa só aqui de Anápolis mesmo, né? Mas, aí, quando começou a cair nos portais grandes, eu falei: ‘O trem viralizou no Brasil todo’, comentou.

Ele citou aonde foi repercutido. “Gente do Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Ceará, Amazonas, muita gente”, detalhou.

Rafael conta que o alcance, incluindo o engajamento que teve, foram de quase 4 milhões de interações.

Comentários

Sobre os comentários que percebeu nas inúmeras publicações que o citou, ele disse que já esperava os negativos, mas que se surpreendeu com a quantidade de respostas positivas sobre a situação.

“Teve quem disse que fui eu mesmo que comprei e causei isso tudo, ou que eu já até sei quem me deu e eu só postei para poder engajar. Mas nada é verdade”, citou.

Quanto aos feedbacks positivos, ele demonstra, novamente, gratidão. “Pelos comentários bons aqui da minha cidade, do pessoal que já passou por mim, que me agradeceu, que foi bem cuidado por mim, porque é importante isso, né?”, definiu.

Concluindo, Rafael divulgou outro presente que recebeu nesta segunda-feira (17), também sem assinatura. “Dessa vez foram flores”, encerrou.

