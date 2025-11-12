Enfermeiro de Anápolis ganha iPhone do ano de paciente misterioso e bilhete revela o motivo

Ao Portal 6, profissional da saúde demonstrou surpresa e contentamento com presente: "gratidão"

Paulo Roberto Belém - 12 de novembro de 2025

Bilhete foi deixado sem assinatura. (Foto: Arquivo pessoal)

Um enfermeiro de Anápolis teve uma surpresa mais do que inesperada quando, nesta quarta-feira (12), recebeu um telefonema dizendo que era para ele ir ao hospital em que trabalha para receber “uma encomenda”.

A encomenda era, nada mais, nada menos, que um iPhone de última geração. O jovem Rafael Ferreira, de 28 anos, falou com exclusividade com o Portal 6 para contar a situação. “Chegando lá e abrindo o pacote, dou de cara com o celular”, disparou.

O enfermeiro atua no Hospital Ânima há nove anos e atualmente trabalha no centro-cirúrgico. Entretanto, disse que não faz ideia de quem teria o presenteado com o aparelho, porque só foi deixado um recado sem assinatura.

“Você cuidou bem de mim. Você é um excelente profissional. Merece muito mais, obrigado. Fui um paciente seu”, dizia o bilhete.

Rafael conta que até ligou para pessoas próximas para saber se era alguma delas que estivesse fazendo algum tipo de surpresa para ele. “Liguei para minha mãe. Porque eu não tenho namorado, né?”, relatou.

Contando o que era para a mãe, o enfermeiro detalhou a reação dela. “Rafael, pelo amor de Deus, que que é isso. Falei: ‘Mãe, não foi a senhora, não’? Ela ‘não’. Foi aí que mexendo na sacolinha, por baixo da caixinha do celular, tinha esse papelzinho no fundo”, afirmou.

Questionado pela reportagem se ele fazia ideia de quem seria o paciente bondoso, Rafael só especula. “Dia desses um disse que me presentearia com ingresso de cinema e outro com algo típico da cidade dele. Só isso. Não faço ideia”, declarou.

O enfermeiro disse ter gostado do presente e que já está usando o iPhone. “Eu acho que eu não merecia, por eu estar lá trabalhando. Era um papel meu, mas a palavra que define agora nesse momento é a gratidão mesmo”, finalizou.

