Infestação de escorpiões gera preocupação em diversas regiões de Goiânia

Em nota, Prefeitura orienta como proceder em casos de identificação da presença dos animais

Gabriella Pinheiro - 17 de novembro de 2025

Imagem ilustrativa de escorpiões (Foto: Divulgação)

Em meio ao clima quente e seco, aliado ao acúmulo de lixo e terrenos abandonados, uma mesma queixa tem sido destacada por moradores de diferentes regiões de Goiânia: a presença de escorpiões.

A preocupação com o alastramento se torna ainda mais evidente em residências com crianças e idosos. Em relatos publicados nas redes sociais, um internauta afirma que precisou levar o próprio filho ao Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT) após ele ser picado.

Um morador do setor Recanto das Minas Gerais relatou à página Tudo em Goiânia que encontrou dois escorpiões no quarto das crianças em menos de uma semana. Outros relatos também foram registrados nas regiões Norte, Noroeste e Leste.

Em agosto deste ano, moradores do Conjunto Primavera relataram uma infestação de escorpiões. Pelo menos dez pessoas afirmaram ter sido picadas neste ano em reportagem à TV Record.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES), referentes ao período de janeiro a julho de 2025, foram registrados 7.640 acidentes em Goiás envolvendo animais peçonhentos.

Em nota enviada ao Portal 6, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou que a população pode acionar a Vigilância em Zoonoses para solicitar o recolhimento seguro de escorpiões pelo WhatsApp (62) 99152-2545 ou pelos telefones 3030-4121 e 3030-4056.

A pasta ainda informou que não foi registrada nenhuma solicitação nas regiões citadas e que não há “inseticidas aprovados pelo Ministério da Saúde para utilização em larga escala no controle de escorpiões”.

“O combate aos escorpiões deve ser feito por meio de medidas preventivas, como a limpeza do imóvel, a eliminação de focos de alimento (como baratas) e a vedação de frestas e buracos”, orienta.

Leia a nota completa da Prefeitura de Goiânia

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informa que a população pode acionar a Vigilância em Zoonoses para solicitar o recolhimento seguro de escorpiões pelo WhatsApp (62) 99152-2545 e pelos telefones 3030-4121 ou 3030-4056.

A SMS pontua que não foi registrada nenhuma solicitação de atendimento no local indicado pela reportagem.

A SMS ressalta que não há inseticidas aprovados pelo Ministério da Saúde para utilização em larga escala para controle de escorpiões. O combate de escorpiões deve ser feito através de medidas preventivas, como a limpeza do imóvel, eliminação de focos de alimento (como baratas), e vedação de frestas e buracos.

ALERTA⚠️🦂 Infestação de escorpiões gera preocupação em diversas regiões de Goiânia Leia: pic.twitter.com/QtbQHSXtVO — Portal 6 (@portal6noticias) November 17, 2025