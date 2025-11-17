Não é na sexta-feira nem na quinta-feira: o melhor dia da semana para tomar cerveja, segundo especialistas

De acordo com análises de profissionais da área de saúde e bem-estar, existe um dia com mais benéficos para tomar cerveja

Gabriel Yuri Souto - 17 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução: Freepik)

Quando o assunto é cerveja, muita gente pensa logo na sexta-feira como o dia oficial de abrir a gelada e comemorar o fim da semana. Afinal, nada mais comum do que marcar aquele happy hour com os amigos, brindar à chegada do fim de semana e relaxar depois de dias de correria.

Mas, segundo especialistas em saúde e comportamento, essa tradição pode não ser a melhor escolha. Isso porque existe um dia da semana mais estratégico, tanto para o corpo quanto para a mente, para aproveitar a bebida sem tantos efeitos negativos.

Quem nunca se empolgou em um barzinho e acabou indo além da conta, sentindo os reflexos no dia seguinte?

O problema é que a ressaca bate justamente no sábado, que poderia ser aproveitado para atividades prazerosas, viagens, compromissos sociais ou até mesmo descanso de qualidade.

É aí que entra a explicação dos especialistas: talvez a sexta não seja tão perfeita quanto parece para abrir a primeira cerveja.

De acordo com análises de profissionais da área de saúde e bem-estar, o sábado aparece como o dia mais adequado para beber cerveja. O motivo é simples: você tem mais tempo para curtir, não precisa se preocupar em acordar cedo no dia seguinte para trabalhar.

Além disso, beber aos sábados permite que o corpo tenha mais espaço para se recuperar no domingo, antes de começar a semana novamente.

Outro ponto levantado é o aspecto social. Enquanto na sexta-feira muitos chegam cansados do trabalho e acabam emendando compromissos sem energia, no sábado as pessoas tendem a estar mais dispostas, relaxadas e com mais tempo livre.

Isso torna a experiência de beber uma cerveja muito mais agradável, sem aquela sensação de pressa ou de que o relógio já está contra você.

Isso não significa, claro, que beber na sexta ou em qualquer outro dia esteja proibido. Mas a ideia é repensar hábitos para aproveitar melhor a experiência, sem prejudicar os momentos seguintes.

Escolher o sábado como o dia principal para a cerveja é uma estratégia inteligente para quem quer curtir sem trabalhar de ressaca.

