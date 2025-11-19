Carro fica esmagado entre carretas em acidente com ao menos 3 mortos no PR

Vítimas eram familiares e amigos que viajavam em conjunto com outro carro, que não se envolveu na colisão

Folhapress - 19 de novembro de 2025

Carro ficou completamente destruído após colisão. (Foto: Reprodução/ ND Mais)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – Três pessoas morreram e duas ficaram feridas após um carro de passeio ficar prensado entre dois caminhões na BR-376, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, na manhã desta quarta-feira (19).

Todas as vítimas estavam no mesmo carro e os três mortos estavam sentados no banco traseiro do veículo. As informações foram dadas pela Polícia Rodoviária Federal do Paraná, que recebeu a ocorrência do acidente às 5h45.

As duas pessoas feridas em estado grave foram levadas ao hospital. Elas foram aos Hospitais do Trabalhador e Hospital Universitário Cajuru. O Instituto Médico Legal foi acionado para remoção dos corpos dos mortos.

Segundo a PRF, o grupo estava dividido nos dois veículos. As cidades de origem e de destino dos veículos não foram informadas.

O primeiro caminhão da fila e o carro onde estavam as vítimas reduziram a velocidade, mas o caminhão que vinha atrás não parou. O carro de passeio teve a traseira esmagada com a força da colisão. Os três veículos envolvidos no acidente estavam na faixa esquerda da pista, sentido Santa Catarina.

O trânsito está parcialmente bloqueado no local. Às 7h30, somente uma faixa estava liberada para a circulação de veículos.