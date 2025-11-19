Motorista admite ter armado bloqueio no Rodoanel depois de mobilizar operação e travar trânsito

Encenação provocou cinco horas de interdição e um congestionamento de 40 km na Grande São Paulo

Gabriel Yuri Souto - 19 de novembro de 2025

(Imagem: Reprodução)

O caso que paralisou o Rodoanel Mário Covas no dia 12 de novembro voltou a ganhar destaque nesta quarta-feira (19), quando o motorista envolvido confessou ter inventado toda a história que mobilizou equipes policiais e o Esquadrão Antibomba.

Na ocasião, ele foi encontrado dentro da cabine da carreta, amarrado e afirmando ter sido mantido refém com explosivos. A situação levou ao bloqueio total da via e causou um congestionamento de aproximadamente 40 km.

Durante depoimento na delegacia de Taboão da Serra, o homem, de 52 anos, admitiu que montou o artefato falso e se amarrou sozinho antes de atravessar o caminhão na pista.

Policiais o confrontaram após perceberem divergências entre o relato e as imagens coletadas. Uma das gravações, por exemplo, mostra o momento em que ele para o veículo e arremessa uma pedra contra o próprio caminhão.

Motoristas que passaram minutos antes pelo local também relataram não ter visto qualquer ação criminosa, reforçando a suspeita de farsa.

Segundo a polícia, o motorista não demonstrou emoção ao confessar o esquema.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que ele foi indiciado por falsa comunicação de crime, prevista no artigo 340 do Código Penal.

A pena pode chegar a seis meses de detenção, além de multa. As investigações continuam para detalhar todos os desdobramentos do episódio. ￼

O motorista disse ainda que está em acompanhamento psicológico enquanto aguarda os resultados de exames toxicológicos.

Siga o Portal 6 no Google News fique por dentro de tudo!