6 destinos que recebem muitos turistas, mas quase nenhum volta pela segunda vez

Entender o que leva os viajantes a não retornarem pode ajudar você a planejar melhor a próxima viagem e evitar se colocar em situações de risco

Pedro Ribeiro - 20 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

Turistas do mundo inteiro sempre buscam novas experiências, mas alguns destinos acabam surpreendendo de um jeito inesperado.

Muitos viajantes até realizam o sonho de conhecer certos países, porém dificilmente voltam.

E isso pode acontecer por vários motivos: segurança, infraestrutura, choque cultural, logística complicada ou expectativas que não se confirmam.

Por isso, entender o que leva turistas a não retornarem pode ajudar você a planejar melhor a próxima viagem e evitar frustrações.

1. Somália

A Somália é dona de paisagens impressionantes e cultura rica, mas isso não compensa o fato de ser um dos destinos mais perigosos do mundo.

O país vive sob forte instabilidade, marcada por terrorismo, sequestros, conflitos entre clãs e presença constante de piratas no litoral.

Para completar, o atendimento médico é extremamente limitado.

Turistas que conseguem visitar uma vez dificilmente voltam, já que a experiência envolve riscos reais à segurança.

2. Afeganistão

O Afeganistão possui montanhas imponentes e um patrimônio histórico admirável.

Mesmo assim, a situação atual o coloca entre os países mais perigosos para turistas.

Terrorismo, conflitos armados, detenções arbitrárias e sequestros são ameaças frequentes, especialmente para estrangeiros.

Muitos visitantes que se aventuram até lá — normalmente em busca de sítios históricos — percebem que uma segunda viagem é quase impossível diante do cenário delicado.

3. Chade

Embora não esteja no nível máximo de alerta, o Chade enfrenta problemas que dificultam a permanência e o retorno de turistas.

O país tem infraestrutura limitada, serviços instáveis, questões de segurança e desafios logísticos que tornam a viagem cansativa e cara.

Até quem se interessa por destinos remotos costuma considerar que uma vez é o suficiente, já que as dificuldades superam os pontos positivos.

4. Coreia do Norte

A Coreia do Norte é um destino que desperta muita curiosidade, mas o controle rígido sobre os turistas transforma a viagem em algo altamente restrito.

Você só pode circular com guias autorizados, tem horários definidos e não tem liberdade para explorar.

Apesar de a visita ser memorável, a sensação de vigilância constante, somada ao alto custo e à burocracia diplomática, faz com que quase ninguém deseje repetir a experiência.

5. Iêmen

O Iêmen um dia recebeu turistas encantados com sua cultura, hospitalidade e as paisagens únicas de lugares como a ilha de Socotra.

Hoje, a realidade é outra: guerra civil, terrorismo e risco elevado de sequestros tornam impossível o turismo convencional.

Quem já conheceu o país antes dos conflitos guarda boas lembranças, mas reconhece que não há perspectiva de retorno por causa do cenário crítico.

6. República Centro-Africana

A República Centro-Africana é dona de uma natureza impressionante, mas enfrenta desafios graves.

Conflitos armados, violência e escassez de infraestrutura fazem com que muitos turistas relatem viagens tensas, com sensação de insegurança constante.

Mesmo que os atrativos naturais sejam belos, todo o esforço para se locomover, se hospedar e se manter seguro afasta qualquer ideia de uma segunda visita.

