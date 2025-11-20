Criança de 1 ano é atingida por tiro na cabeça após suposto ataque de traficantes no RJ

Vítima passou por cirurgia e segue internada sob acompanhamento médico

Folhapress - 20 de novembro de 2025

Criança foi transferida ao hospital municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias durante a madrugada. (Foto: Divulgação)

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Uma criança de 1 ano e 7 meses foi atingida por um tiro na cabeça durante um suposto ataque de traficantes ao carro em que a família estava, em Japeri, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, na noite desta quarta-feira (19).

A família contou à polícia que entrou em uma comunidade e usou os procedimentos habituais em áreas dominadas por facções, como abaixar as janelas do carro e ligar o pisca-alerta.

O carro, contudo, teria sido abordado por traficantes locais, que atiraram. A criança foi atingida por um disparo na cabeça.

Ela foi encaminhada inicialmente ao hospital de Japeri, para onde policiais militares foram acionados logo após a ocorrência. Durante a madrugada, foi transferida ao hospital municipal Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias.

A direção do hospital disse que houve fratura na região do crânio, sem hematoma. A criança passou por cirurgia e segue internada sob acompanhamento médico, em estado estável sem auxílio mecânico para respiração.

A Polícia Civil vai investigar as circunstâncias do ataque.