Motiva anuncia venda do Aeroporto de Goiânia para gigante do México

Por ora, não há impacto operacional ou no quadro de funcionários, sendo que a transação deve ser concluída apenas em 2026

Davi Galvão - 20 de novembro de 2025

Aeroporto Internacional Santa Genoveva. (Foto: Divulgação)

O Aeroporto Internacional Santa Genoveva foi vendido pela Motiva Aeroportos para a Aeropuerto de Cancún, S.A. de C.V., subsidiária do Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR).

Até que o negócio seja oficialmente concluído, a Motiva permanece na gestão do terminal e afirma que nada muda para passageiros e usuários.

A ASUR já é responsável pela operação de nove aeroportos no México e outros sete na América Latina.

A negociação envolve a venda de 100% da plataforma de 20 aeroportos controlados pela Motiva — 17 no Brasil, incluindo o de Goiânia, e três em outros países latino-americanos.

O valor total da operação é de R$ 11,5 bilhões, sendo R$ 5 bilhões referentes às participações acionárias e R$ 6,5 bilhões em dívidas líquidas vinculadas à alienação da totalidade das ações da empresa na CPC Holding.

A Motiva destacou que investiu cerca de R$ 65 milhões em obras de infraestrutura no Santa Genoveva desde março de 2022.

O aeroporto vem registrando recordes de movimentação e recebeu, recentemente, o primeiro Terminal de Cargas totalmente refrigerado do país.

Com o aumento da demanda, a concessionária também realizou ampliações na sala de embarque remota e aumentou em mais de 40% a oferta de lojas e serviços.

Segundo a empresa, o crescimento da movimentação está ligado à localização estratégica do aeroporto, à expansão do turismo em Goiás, ao fortalecimento econômico do estado e ao aumento da oferta de voos.

A Motiva afirmou que, por ora, não há impacto operacional e que continuará administrando o aeroporto pelos próximos meses, mantendo o quadro de funcionários, os contratos vigentes e o compromisso de garantir boa experiência aos passageiros.

A expectativa é que o processo de venda seja concluído em 2026, após análise dos órgãos de defesa da concorrência.

A companhia informa ainda que a venda faz parte da estratégia de simplificação do portfólio prevista no plano Ambição 2035, que prioriza crescimento rentável e sinergia entre os negócios.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiânia!