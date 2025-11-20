Nova lei estabelece multa de até R$ 10 mil para quem abandonar animais sozinhos em casa

A ideia é reduzir casos de abandono dentro das próprias residências, algo mais comum do que se imagina

Pedro Ribeiro - 20 de novembro de 2025

(Foto: Reprodução/ Agência Brasil)

A Nova lei aprovada em Santos, no litoral de São Paulo, está chamando atenção por reforçar a responsabilidade de quem convive com pets.

O tema importa porque muitos tutores ainda subestimam os riscos de deixar animais sozinhos por longos períodos.

Agora, com regras claras e punições definidas, a cidade busca proteger cães e gatos e, ao mesmo tempo, incentivar uma convivência mais consciente.

A mudança também abre espaço para que outras regiões adotem medidas semelhantes.

O que muda com a nova regra

A Nova lei determina que deixar um animal sozinho por mais de 36 horas pode gerar multa de R$ 1.500 a R$ 10.000.

A proposta, apresentada pelo vereador Benedito Furtado, tem um foco claro: combater o abandono temporário, que muitas vezes coloca pets em situações de sofrimento e risco.

Quando houver reincidência, o valor da penalidade será dobrado, reforçando a importância de atenção contínua.

Para onde vai o dinheiro das multas

Os valores arrecadados com o descumprimento da Nova lei serão destinados a programas de proteção animal.

Isso significa mais recursos para abrigos, campanhas de adoção, castração e outras iniciativas essenciais para o bem-estar dos pets.

A medida cria um ciclo positivo: quem descumpre a norma ajuda a financiar ações que beneficiam os próprios animais da cidade.

Como será feita a fiscalização

A fiscalização ficará a cargo das autoridades municipais.

A Coordenadoria de Bem-Estar Animal, a Guarda Civil Municipal Ambiental e a Polícia Ambiental terão a função de verificar denúncias e aplicar a legislação.

Na maior parte das situações, vizinhos atentos serão os primeiros a alertar as autoridades ao perceberem a ausência de cuidados básicos com cães e gatos.

Qual o impacto esperado

Com a Nova lei, Santos pretende estabelecer um novo padrão de responsabilidade para tutores.

A ideia é reduzir casos de abandono dentro das próprias residências, algo mais comum do que se imagina.

Além disso, a legislação pode servir de inspiração para outras cidades brasileiras, ampliando o debate sobre proteção animal e reforçando a importância da presença ativa dos tutores no dia a dia dos pets.

