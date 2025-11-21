Anápolis ganha viveiro com catálogo amplo de plantas, linha completa de vasos e um conceito único na cidade

Novo ponto na região Sul concentra tudo para cultivo e se destaca pela proposta diferenciada

Damara Dantas - 21 de novembro de 2025

Viveiro AnaFlora abre suas portas em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Anápolis acaba de ganhar um novo espaço que tende a mudar a forma como a cidade se relaciona com plantas, jardinagem e cuidado com o verde. Recém-inaugurado na região Sul, o Viveiro AnaFlora abre suas portas estrategicamente localizado às margens da BR-060, próximo aos condomínios Anaville, Vinhas, Terras Alphaville e Gaudi.

A proposta é simples, mas ambiciosa: entregar uma experiência que vá muito além da compra de plantas. O viveiro nasce da vontade de compartilhar conhecimento, experiência e propósito com a cidade.

O diferencial começa no conceito. Em vez de funcionar apenas como um local de vendas, o espaço foi totalmente ambientado para criar a sensação de um jardim vivo. Cada setor foi planejado para acolher o visitante e proporcionar uma pausa na rotina. A ideia é que a visita seja também uma vivência: observar, explorar e se conectar com o ambiente de maneira natural.

A variedade de espécies disponíveis é um dos pontos que mais chamam atenção. O catálogo inclui plantas ornamentais, frutíferas e nativas, atendendo tanto quem mantém pequenos vasos em casa quanto quem cuida de projetos maiores.

Além disso, o Viveiro AnaFlora reúne ferramentas, insumos e uma linha completa de vasos, o que facilita a compra de tudo o que é necessário para o cultivo no mesmo lugar.

Os serviços oferecidos ampliam ainda mais o alcance do viveiro. A equipe atua com jardinagem, manejo e controle de pragas, sempre destacando a importância da regularidade e da pontualidade nos atendimentos. O plano de manutenção mensal de jardins, voltado a quem precisa de acompanhamento constante, reforça o compromisso do espaço com o cuidado contínuo e profissional.

Outro aspecto marcante é a forma como o viveiro recebe os visitantes. Aberto diariamente das 8h às 16h, e aos sábados de 8h às 14h o espaço oferece um café da manhã especial, fortalecendo o clima acolhedor e a ideia de que o local foi pensado para receber bem e aproximar o público do universo da jardinagem.

Com isso, Anápolis ganha um novo ponto de referência para quem busca qualidade, variedade e orientação no cuidado com plantas. O convite é aberto: vale conhecer pessoalmente o espaço, explorar o ambiente, conferir as espécies disponíveis e entender por que o Viveiro AnaFlora se destaca como uma opção única na cidade.