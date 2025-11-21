Cachorro invade pista e fecha aeroporto de Congonhas pelo segundo dia seguido

Animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após equipes do aeroporto identificarem presença do animal

Folhapress - 21 de novembro de 2025

Cachorro invadiu pista do Aeroporto de Congonhas, paralisando voos. (Foto: Captura/TV Globo)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A presença de um cachorro na pista causou o fechamento do aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (21).

Segundo a concessionária Aena, que administra o local, um voo teve de ser alternado.

O cachorro acessou a pista de pousos e decolagens, causando a suspensão das operações das 6h03 às 6h30. O animal foi capturado pelo Corpo de Bombeiros, que atuou imediatamente após as equipes do aeroporto identificarem a presença do animal.

De acordo com a concessionária, não houve partidas nem chegadas canceladas.

Na quinta-feira (20), o aeroporto ficou cerca de 36 minutos com as operações suspensas, entre 7h39 e 8h16, em razão de um vazamento de combustível na pista de decolagem.

Durante este período, duas partidas foram canceladas e sete chegadas foram alternados para outros aeroportos.

Em nota, a concessionária Aena afirma que as equipes do aeroporto atuaram para a limpeza e liberação total das operação.