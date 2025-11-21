Em vídeo, suspeito de ter matado advogado em Aparecida de Goiânia dá detalhes do crime

Vítima estava desaparecida desde o último sábado (15), até que o corpo foi localizado em uma área de pasto, na zona rural de Goianira

Davi Galvão - 21 de novembro de 2025

Suspeito confessou ter assassinado o advogado. (Foto: Reprodução)

Em um vídeo gravado pela Polícia Militar (PM), o homem de 32 anos, que confessou ter matado o advogado Pedro Henrique Lopes Silva, deu mais detalhes sobre o ocorrido. Ele foi preso na madrugada desta sexta-feira (21), na BR-153, na zona rural de Mara Rosa. As autoridades acreditam que ele tentava fugir do estado.

Pedro estava desaparecido desde o último sábado (15), até que o corpo foi localizado em uma área de pasto, na zona rural de Goianira, nesta última quarta-feira (19).

Aos policiais, ele confessou o crime, afirmando que de fato havia matado o advogado, com um único golpe de faca.

Questionado acerca da motivação do crime, ele disse que tudo começou após uma discussão, relatando ainda que Pedro Henrique estaria já alterado por conta do uso recente de drogas.

Ele relembrou ainda que mantinha uma relação de amizade com a vítima, após ter conhecido o advogado em um bar, com Pedro inclusive passando a frequentar a residência dele.

Apesar disso, pontuou que esse convívio sempre teve conflitos, especialmente por conta do uso de entorpecentes por parte do advogado.

Ao falar sobre o momento do crime, ele relatou ainda a presença de um terceiro indivíduo, com o qual a vítima já estava discutindo.

Na versão dele, quando tentou intervir, Pedro Henrique avançou contra ele, de modo com o qual se defendeu.

O autor confesso ainda admitiu ter deixado o corpo da vítima em Goianira, Região Metropolitana de Goiânia.

