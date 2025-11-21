Suspeito de matar advogado em Aparecida de Goiânia é preso tentando fugir pela BR-153

Homem, de 32 anos, foi capturado após trabalho conjunto das polícias Civil e Militar identificarem que ele estava indo para o Tocantins

Augusto Araújo - 21 de novembro de 2025

O advogado Pedro Henrique Lopes Silva desapareceu em 15 de novembro. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um homem, de 32 anos, foi preso na madrugada desta sexta-feira (21), após confessar ter matado o advogado Pedro Henrique Lopes da Silva, desaparecido desde o dia 15 de novembro.

A prisão ocorreu na BR-153, na zona rural de Mara Rosa, após equipes da Polícia Civil (PC) e Militar (PM) montarem um cerco para impedir que o suspeito deixasse o estado.

Informações levantadas pelas forças de segurança indicavam que o autor confesso tentaria fugir para o Tocantins.

Ele foi localizado enquanto conduzia uma motocicleta pela rodovia federal.

Durante a abordagem, o homem confessou ter matado o advogado a facadas após uma discussão. Ele também afirmou ter desovado o corpo em uma área de mata.

O suspeito foi detido e encaminhado ao Presídio de Uruaçu. Ele portava ainda R$ 615 em dinheiro, um cartão e uma bolsa, que foram apresentados às autoridades policiais.

Agora, caberá à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações, para elucidar por completo as circunstâncias da morte de Pedro Henrique.

